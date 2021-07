“Los antojos de Vero Zuma” es un programa que nos transporta a los sabores típicos de España. La conductora recorre Salamanca, Menorca, la Isla de Hierro y Valencia para revelar los secretos mejor guardados de la gastronomía regional.

Verónica Zumalacárregui eligió algunos de sus platos favoritos para compartir con los fanáticos de la cocina de todo el mundo a través de “El Gourmet”.

“El jamón y la paella son dos íconos de la gastronomía española. Es curioso que un plato de mi país se adore en el resto del mundo. Vamos a descubrir sus orígenes y secretos, por ejemplo, revelaremos si la paella original realmente lleva pescado”, dijo en diálogo con VíaPaís.

Vero también se adentrará en partes de la gastronomía no tan conocidas, por ejemplo, las de la isla de Menorca y en la isla canaria de El Hierro. Conocerá todo sobre las langostas, la mahonesa, el arroz de gama y cigala, y las lapas con mojo.

“En la pandemia la gente se entretuvo cocinando y se nutrió mucho de las redes. En este programa pueden descubrir recetas, ver platos nuevos y aprender todos los tips y trucos de los chefs”.

Verónica Zumalacárregui. El Gourmet/Pulpo PR

-Uno de los capítulos es sobre el jamón ibérico. Los argentinos tienen una especie de obsesión por este jamón. ¿Qué tiene de especial?

-Los críticos especializados te dirán que es porque tiene mucho umami, este quinto sabor que se mezcla con el dulce, el salado, el amargo, el ácido. Es una delicia. Hay otros jamones, embutidos, pastrami, pero el jamón ibérico tiene una delicadeza y mezcla de texturas cuando está bien cortado. Y tiene esa cosa tan genial que es que siempre forma parte de un tapeo, que es algo casual y permite que todos disfrutemos de una forma muy familiar. Tiene mucha identidad y es un alimento muy consumido en el extranjero.

-En la comida española, ¿se refleja la diversidad cultural de la región?

-Sí, claro. Por ejemplo, el vino que tomas en una parte de España no tiene que ver con el vino volcánico de la Isla de Hierro. Todo se aprecia en la gastronomía. Por eso muestro cómo afectan cada plato el paisaje, la cultura, la forma de vivir. Y cómo surgió cada uno según su contexto histórico. Por ejemplo, el jamón se empezó a consumir porque la carne había que conservarla más tiempo; en invierno se curaban todos esos jamones para consumirlos a lo largo del tiempo. La paella se come compartiendo todos del mismo recipiente, pero en Madrid nadie la come así. Este programa te da la oportunidad de conocer las tradiciones, los orígenes y las costumbres en torno a un plato muy español o un lugar de España.

Verónica Zumalacárregui. En “Los antojos de Vero Zuma”, la conductora comparte sus secretos mejor guardados e invita a recorrer sus favoritos gastronómicos

-Están de moda las recetas virales, fáciles, en pocos pasos. ¿Cómo ves esta tendencia que se aleja de la cocina más fina o compleja?

-Todo no se hace en cinco minutos. Miras un reel y piensas que sí, pero no: cuando te pones manos a la obra tardas más. Por otro lado, me da igual que la gente recurra a métodos más fáciles. Si disfrutas cocinando, encuentra tu fórmula, no hace falta ser un chef tres estrellas Michelin. No hay que ser estrictos con eso, cada uno tiene que elegir su fórmula pero que no se engañen con los breves reels, porque no son verdad.

La serie se puede ver por “El Gourmet” todos los miércoles de julio a las 18.30 y el programa se repite los fines de semana a las 13 y a las 22.30.