El postre de café es sencillo y muy rápido de hacer. Solo necesitas de 3 ingredientes. La preparación y cocción es muy fácil. Ideal para resolver en pocos minutos y cuando tenes poco tiempo. Ideal para después de almorzar o cenar. También para compartir una merienda con amigos.

A continuación detallamos el paso a paso que el chef Héctor Medina reveló en su cuenta de Instagram. Un postre rico y super fácil de preparar con muy pocos ingredientes.

Fácil y rápido: la receta para preparar un postre de café con solo 3 ingredientes

Qué ingredientes se necesitan para preparar el postre de café

100 gramos de maicena

800 ml de leche

100 gramos de azúcar

1 taza de café

Paso a paso, como preparar el postre de café