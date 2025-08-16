Fácil y rápido: la receta para preparar un postre de café con solo 3 ingredientes

Vía Gourmet / Café

Fácil y rápida: la receta para preparar un postre de café con solo 3 ingredientes

Un postre ideal para después de almorzar o cenar. Revelamos el truco para que salga perfecto.

Redacción Vía País

16 de agosto de 2025,

El postre de café es sencillo y muy rápido de hacer. Solo necesitas de 3 ingredientes. La preparación y cocción es muy fácil. Ideal para resolver en pocos minutos y cuando tenes poco tiempo. Ideal para después de almorzar o cenar. También para compartir una merienda con amigos.

A continuación detallamos el paso a paso que el chef Héctor Medina reveló en su cuenta de Instagram. Un postre rico y super fácil de preparar con muy pocos ingredientes.

Qué ingredientes se necesitan para preparar el postre de café

  • 100 gramos de maicena
  • 800 ml de leche
  • 100 gramos de azúcar
  • 1 taza de café
Paso a paso, como preparar el postre de café

  1. En una olla colocar la leche fría, la maicena y el azúcar. Revolver muy bien
  2. Sumar la taza de café e integrar los ingredientes
  3. Calentar en el fuego hasta que espese. Evitar los grumos.
  4. Una vez espesa la preparación. Colocar en un recipiente. Tapar con papel film y llevar a la heladera por unas horas.
  5. Desmoldar del molde y ya está listo el postre de café más rico para disfrutar en familia y con amigos.

