Fácil y rápido: la receta para preparar un postre de café con solo 3 ingredientes

El postre de café es sencillo y muy rápido de hacer. Solo necesitas de 3 ingredientes. La preparación y cocción es muy fácil. Ideal para resolver en pocos minutos y cuando tenes poco tiempo. Ideal para después de almorzar o cenar. También para compartir una merienda con amigos.
A continuación detallamos el paso a paso que el chef Héctor Medina reveló en su cuenta de Instagram. Un postre rico y super fácil de preparar con muy pocos ingredientes.
Qué ingredientes se necesitan para preparar el postre de café
- 100 gramos de maicena
- 800 ml de leche
- 100 gramos de azúcar
- 1 taza de café
Paso a paso, como preparar el postre de café
- En una olla colocar la leche fría, la maicena y el azúcar. Revolver muy bien
- Sumar la taza de café e integrar los ingredientes
- Calentar en el fuego hasta que espese. Evitar los grumos.
- Una vez espesa la preparación. Colocar en un recipiente. Tapar con papel film y llevar a la heladera por unas horas.
- Desmoldar del molde y ya está listo el postre de café más rico para disfrutar en familia y con amigos.