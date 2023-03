Esta es la cocina de Lionel Scaloni cuando vivía en Londres

Esta semana se volvió viral un clip retro de Lionel Scaloni donde abre las puertas de su hogar en Londres, Inglaterra. En las imágenes que datan del 2006, el director técnico de la Selección Argentina hace un tour por las habitaciones más significativas y entre ellas se destaca la cocina.

El video corresponde a un segmento de la reconocida cadena MTV de Estados Unidos grabado durante su corta estadía en la capital británica de cuando jugaba para el West Ham. El corte llamó poderosamente la atención de los usuarios ya que Scaloni detalla algunos de sus hábitos y gustos.

Lionel Scaloni confesó algunos de sus hábitos.

El DT campeón del mundo arranca el recorrido por su departamento desde la puerta de ingreso hacia la cocina que cuenta con un gran ventanal con vistas a la ciudad, lo que aporta un buen caudal de luz natural. En medio del ambiente se encuentra una isla con mesada de mármol negra, el anafe eléctrico de placa también negra y campana de extracción en acero inoxidable al igual que el resto de los accesorios como la bacha y la canilla.

Los muebles y las paredes son en color blanco al igual que el techo y el piso, lo que genera sensación de amplitud. Los apliques de luz son en tonos cálidos empotrados desde el cielorraso.

Scaloni fue considerado el Mejor DT del mundo por los Premios The Best

Uno de los detalles más lujosos es la heladera de doble puerta. La isla también funciona como barra desayunadora -ya que cuenta con una pareja de banquetas tapizadas en blanco- y espacio para cocinar. El resto de la decoración es minimalista, con pocos elementos a la vista más que unos floreros en el borde de la ventana, condimentos y pocos electrodomésticos de uso diario como la cafetera.

Cuáles son las comidas preferidas de Lionel Scaloni

El DT campeón del mundo por entonces confienza que pese a estar lejos de la Argentina mantiene muchas de las costumbres nacionales como “tomar té argentino (mate) todas las mañanas” al cual calificó de “delicioso”.

“Hola, soy Lionel Scaloni. Esta es mi cocina, me gusta cocinar, me gusta la pasta, el pollo y la ensalada”, comienza el exfutbolista en el video grabado a sus 28 años. Luego pasa a detallar el gran salón comedor donde recibe a su familia cuando lo visita: “Acá es donde comemos cuando mi familia de Argentina me visita. Mi mamá cocina su especialidad: asado argentino, que es como el bife”.