¿Quién no recuerda la emoción de abrir un chocolatín Jack para ver qué juguete le había tocado? ¿O el sabor inconfundible de un Marroc recién desempaquetado? Para muchos argentinos, Felfort no es solo una marca de golosinas; es el sabor de los recreos, de las tardes de lluvia y de los mejores recuerdos de la niñez.

Lo que no todos saben es que ese “mundo de chocolate” tiene un punto de encuentro físico donde la nostalgia y los buenos precios se dan la mano. En pleno corazón de Almagro, existe un local que parece detenido en el tiempo y que funciona como el epicentro para los amantes del chocolate.

El “paraíso” de Felfort en Almagro: el local secreto donde el tiempo se detuvo y los chocolates son más baratos

¿Dónde queda el local de ventas de Felfort?

El legendario local de la fábrica está ubicado en Gascón 329, casi en la esquina con la Avenida Díaz Vélez. Es el lugar de peregrinación por excelencia en la Ciudad de Buenos Aires para quienes buscan los productos más frescos y, sobre todo, a precios de fábrica.

Además de ser el punto de venta al público, funciona como el centro de retiro para quienes realizan sus compras a través de la tienda online, lo que lo convierte en un punto clave para los “cazadores de ofertas” antes de las fiestas o eventos especiales.

Días y horarios de atención:

Para que no vayas y te encuentres con la persiana baja, anotá bien:

Lunes a viernes: de 9:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00 hs.

Sábados: de 9:00 a 13:00 hs.

¿Qué productos se pueden conseguir?

Entrar al local es, literalmente, un golpe de aroma a chocolate que te transporta. Ahí podés encontrar desde los clásicos de siempre hasta productos que son difíciles de ver en el kiosco de barrio.

Los clásicos de siempre: Los infaltables Marroc, los Dos Corazones (con sus poesías que nunca pasan de moda) y los emblemáticos Jack con sus sorpresas. Joyas ocultas: Muchos fanáticos van especialmente por las Licoritas (chocolates rellenos de licor) o los Espaciales, que ahí se consiguen súper frescos. Variedad y stock: Al ser el local de la fábrica, suelen tener stock de productos que a veces escasean en otros lados, además de presentaciones por caja cerrada que rinden mucho más.

Marroc de Felfort.

Tip de experto: Si vas, aprovechá para preguntar por los productos que no se ven en la vidriera; el stock suele ser más amplio de lo que parece a simple vista.

Un planazo que podría ser una “Willy Wonka” porteña

Si bien el local es antiguo y sencillo, su encanto reside justamente en esa estética de fábrica tradicional. Muchos visitantes coinciden en que el lugar tiene un potencial enorme: con un poco de merchandising y una estética más temática, podría convertirse tranquilamente en una parada obligatoria para turistas de todo el mundo, al mejor estilo de las grandes chocolaterías europeas o estadounidenses.

Incluso así, con su perfil bajo y su atención directa, sigue siendo un “planazo” de fin de semana para ir con los chicos (o para volver a sentirse uno por un rato).