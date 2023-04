El día que Emilia Mernes cocinó para Duki: “Ya está para Masterchef”

A punto de cumplir un año y medio de novios, Emilia Mernes y Duki son una de las parejas favoritas en el ámbito urbano. Juntos se demuestran su amor tanto arriba como abajo del escenario y en la intimidad de su hogar, con pequeños gestos de uno hacia el otro.

Una de esas pruebas irrefutables de cariño fue el día que el Duko sorprendió a su novia con un ramo de flores en medio de uno de sus shows en el Movistar Arena. Pero ahora, la encargada de tener un tierno detalle fue la intérprete de “Cuatro veinte” el día que preparó la cena para los dos.

Duki y Emilia Mernes Foto: instagram/emiliamernes

Así lo demostró el trapero a través de las redes sociales con una historia de Instagram que dejó ver a la joven artistas desarrollarse en la cocina. De esta manera, los fanáticos descubrieron el talento culinario de Emilia.

En las imágenes se puede ver que la cantante está en plena preparación de un pollo con calabaza mientras baila y hace caras a la cámara. Y el trapero expresa: “¿Quién pudiera? Habemus cocinera eh... Ya está ready (lista) para MasterChef me parece”.

El video fue rescatado por una cuenta de fanáticos de la pareja que lo republicaron y recibió miles de reproducciones y todo tipo de reacciones de los usuarios como: “La cara de impresión de Emilia tocando el pollo fuimos todas alguna vez”, “Hermosa ella”, y “La sorprendiste a Wanda Nara” porque la conductora también compartió el video en su perfil.

El don de Emilia Mernes en la cocina

Lo cierto es que más de una vez Emilia contó que desde chica comenzó a cocinar e incluso reveló que ayudaba a su familia con la panadería y la producción de la mercadería. Incluso en una entrevista con “El Hormiguero” aseguró que si no triunfaba en la música se dedicaría al emprendimiento familiar en Entre Ríos, su provincia natal.

“Mi padre me dijo: ‘Emilia, te damos una oportunidad (en la música). En caso de que te vaya mal, te volvés a la panadería a amasar medialunas’. Si no me iba bien, estaría en la panadería amasando y vendiendo pancitos, tortitas negras”, confesó.