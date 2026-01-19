Cuánto cuesta comer en “Tegui”, el restaurante de Germán Martitegui: los precios de la carta que generaron polémica

La alta gastronomía volvió a quedar bajo la lupa. En las últimas horas, Leno, creador de contenido especializado en comida y conocido en redes como @BurgerFcts, mostró cuánto pagó por una cena en Tegui, el restaurante de Germán Martitegui, y la cuenta generó una fuerte polémica. El total, correspondiente a enero de 2026, superó los 290 mil pesos y rápidamente se volvió viral.
La idea inicial era otra. Leno contó que fue con la intención de grabar un reel celebrando la propuesta del lugar, incluso con una canción pensada y un enfoque positivo. Sin embargo, según relató, la experiencia gastronómica no estuvo a la altura de lo esperado y decidió contarlo en un hilo detallado.
Antes de entrar en las críticas, destacó varios puntos a favor. Señaló que el espacio es elegante y cuidado, que el servicio es uno de los grandes fuertes del restaurante y que el personal logra un equilibrio entre profesionalismo y calidez. También elogió la carta de vinos y el trabajo del sommelier, con opciones variadas y precios que consideró razonables para el tipo de propuesta.
Qué se pidió, cuánto costó y por qué hubo enojo
El foco de la polémica estuvo en los platos y sus valores. Estos son algunos de los precios que más comentarios generaron:
- Entradas
- Rillettes de trucha: $32.000
- Tartar de lomo: $32.000
- Paté de ave: $28.000
- Platos principales
- Ojo de bife con queso azul (600 g): $90.000
- Confit de pato: $60.000
- Pesca del día con manteca blanca: $54.000
- Guarniciones
- Papas fritas con cheddar inglés: $25.000
- Puré de papas: $20.000
- Extras que generaron ruido
- Dos rodajas de pan de nuez: $8.000
Según explicó Leno, varios platos resultaron insípidos o mal ejecutados. Criticó el tartar por falta de condimentos, los mejillones por textura gomosa y las papas fritas por su mala cocción. “Lo más inexplicable de la noche”, escribió, fue pagar 25 mil pesos por una guarnición que dejaron a la mitad.
El único momento que salvó la noche fue la pastelería. Destacó la cremona con manteca cítrica y la bola de fraile como lo mejor de la cena, con un puntaje perfecto.