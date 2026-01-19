Cuánto cuesta comer en “Tegui”, el restaurante de Germán Martitegui: los precios de la carta que generaron polémica

La alta gastronomía volvió a quedar bajo la lupa. En las últimas horas, Leno, creador de contenido especializado en comida y conocido en redes como @BurgerFcts, mostró cuánto pagó por una cena en Tegui, el restaurante de Germán Martitegui, y la cuenta generó una fuerte polémica. El total, correspondiente a enero de 2026, superó los 290 mil pesos y rápidamente se volvió viral.

La idea inicial era otra. Leno contó que fue con la intención de grabar un reel celebrando la propuesta del lugar, incluso con una canción pensada y un enfoque positivo. Sin embargo, según relató, la experiencia gastronómica no estuvo a la altura de lo esperado y decidió contarlo en un hilo detallado.

La cuenta de una cena para dos personas.

Antes de entrar en las críticas, destacó varios puntos a favor. Señaló que el espacio es elegante y cuidado, que el servicio es uno de los grandes fuertes del restaurante y que el personal logra un equilibrio entre profesionalismo y calidez. También elogió la carta de vinos y el trabajo del sommelier, con opciones variadas y precios que consideró razonables para el tipo de propuesta.

Parte del menú de Tegui.

Qué se pidió, cuánto costó y por qué hubo enojo

El foco de la polémica estuvo en los platos y sus valores. Estos son algunos de los precios que más comentarios generaron:

Entradas Rillettes de trucha: $32.000 Tartar de lomo: $32.000 Paté de ave: $28.000

Platos principales Ojo de bife con queso azul (600 g): $90.000 Confit de pato: $60.000 Pesca del día con manteca blanca: $54.000

Guarniciones Papas fritas con cheddar inglés: $25.000 Puré de papas: $20.000

Extras que generaron ruido Dos rodajas de pan de nuez: $8.000



Paté, tartar y mejillones, algunos de los platos.

Según explicó Leno, varios platos resultaron insípidos o mal ejecutados. Criticó el tartar por falta de condimentos, los mejillones por textura gomosa y las papas fritas por su mala cocción. “Lo más inexplicable de la noche”, escribió, fue pagar 25 mil pesos por una guarnición que dejaron a la mitad.

Pato, papas fritas y una cremona con manteca.

El único momento que salvó la noche fue la pastelería. Destacó la cremona con manteca cítrica y la bola de fraile como lo mejor de la cena, con un puntaje perfecto.