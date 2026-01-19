Vía Gourmet / Viral

Cuánto cuesta comer en "Tegui", el restaurante de Germán Martitegui: los precios de la carta que generaron polémica

Un influencer gastronómico fue a Tegui, compartió ticket, platos y precios, y abrió un debate feroz en redes.

19 de enero de 2026,

Cuánto cuesta comer en “Tegui”, el restaurante de Germán Martitegui: los precios de la carta que generaron polémica
Cuánto cuesta comer en Tegui, el restaurante de Germán Martitegui: los precios de la carta que generaron polémica

La alta gastronomía volvió a quedar bajo la lupa. En las últimas horas, Leno, creador de contenido especializado en comida y conocido en redes como @BurgerFcts, mostró cuánto pagó por una cena en Tegui, el restaurante de Germán Martitegui, y la cuenta generó una fuerte polémica. El total, correspondiente a enero de 2026, superó los 290 mil pesos y rápidamente se volvió viral.

La idea inicial era otra. Leno contó que fue con la intención de grabar un reel celebrando la propuesta del lugar, incluso con una canción pensada y un enfoque positivo. Sin embargo, según relató, la experiencia gastronómica no estuvo a la altura de lo esperado y decidió contarlo en un hilo detallado.

La cuenta de una cena para dos personas.
La cuenta de una cena para dos personas.

Antes de entrar en las críticas, destacó varios puntos a favor. Señaló que el espacio es elegante y cuidado, que el servicio es uno de los grandes fuertes del restaurante y que el personal logra un equilibrio entre profesionalismo y calidez. También elogió la carta de vinos y el trabajo del sommelier, con opciones variadas y precios que consideró razonables para el tipo de propuesta.

Parte del menú de Tegui.
Parte del menú de Tegui.

Qué se pidió, cuánto costó y por qué hubo enojo

El foco de la polémica estuvo en los platos y sus valores. Estos son algunos de los precios que más comentarios generaron:

  • Entradas
    • Rillettes de trucha: $32.000
    • Tartar de lomo: $32.000
    • Paté de ave: $28.000
  • Platos principales
    • Ojo de bife con queso azul (600 g): $90.000
    • Confit de pato: $60.000
    • Pesca del día con manteca blanca: $54.000
  • Guarniciones
    • Papas fritas con cheddar inglés: $25.000
    • Puré de papas: $20.000
  • Extras que generaron ruido
    • Dos rodajas de pan de nuez: $8.000
Paté, tartar y mejillones, algunos de los platos.
Paté, tartar y mejillones, algunos de los platos.

Según explicó Leno, varios platos resultaron insípidos o mal ejecutados. Criticó el tartar por falta de condimentos, los mejillones por textura gomosa y las papas fritas por su mala cocción. “Lo más inexplicable de la noche”, escribió, fue pagar 25 mil pesos por una guarnición que dejaron a la mitad.

Pato, papas fritas y una cremona con manteca.
Pato, papas fritas y una cremona con manteca.

El único momento que salvó la noche fue la pastelería. Destacó la cremona con manteca cítrica y la bola de fraile como lo mejor de la cena, con un puntaje perfecto.

