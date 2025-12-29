Cómo y dónde conseguir gratis un vaso de Starbucks reutilizable de edición limitada

En plena recta final del año, Starbucks sorprendió a sus clientes con un beneficio exclusivo que generó entusiasmo, dudas y filas en los locales. La marca lanzó una promoción para miembros de Starbucks Rewards que permite acceder sin costo a un vaso reutilizable de edición limitada, ideal para arrancar el año con menos descartables y más café.

La propuesta está activa entre el 28 y el 30 de diciembre y rápidamente se viralizó en X e Instagram. Como suele pasar con este tipo de acciones, no tardaron en aparecer las preguntas sobre stock, modelos disponibles y condiciones reales de la promo.

El beneficio se viralizó en las redes.

Qué se necesita para conseguir el vaso de Starbucks gratis

Aunque no se trata de una receta tradicional, para acceder al beneficio necesitás cumplir con estos “ingredientes” básicos:

Tener la app de Starbucks instalada

Ser miembro de Starbucks Rewards

Ir a un local de Starbucks adherido

Comprar una bebida tamaño Grande o Venti

Pagar con Starbucks Card o desde la app

El beneficio es válido una sola vez por cuenta y está sujeto a disponibilidad de stock en cada tienda.

Vaso gratis en los últimos días del año.

Paso a paso, cómo conseguir el vaso gratis de Starbucks

Descargá o abrí la app de Starbucks en tu celular. Verificá que tu cuenta esté activa dentro de Starbucks Rewards. Acercate a tu tienda Starbucks más cercana entre el 28 y el 30 de diciembre. Pedí tu bebida favorita en tamaño Grande o Venti. Pagá exclusivamente con tu Starbucks Card o desde la app. Confirmá la operación y listo: el vaso reutilizable se acredita como beneficio.

Cómo acceder al beneficio.

Según informa la marca, “Tu Vaso Reusable estará disponible en tu cuenta durante 6 hs”. Esto significa que el beneficio se carga en la app y se entrega en el local, siempre que haya stock.