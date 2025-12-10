Cómo hacer vitel toné sin fallar en el intento: la receta fácil para estas Fiestas

Hay platos que aparecen una vez al año y, sin embargo, son los verdaderos protagonistas. El vitel toné es uno de esos: frío, elegante y perfecto para cortar con el calor de diciembre. El problema es que muchos lo miran como si fuera un plato difícil de preparar.
La receta que subió Gastón GBG en TikTok se volvió viral justamente por eso: te saca el miedo. Su punto fuerte es la lógica de “no te compliques”, con tips concretos para que no se arrebate la carne ni quede una pasta rara.
Qué ingredientes se necesitan para hacer vitel toné sin fallar
Para la carne:
- 1 peceto de aprox. 1,2 kg
- 1 cebolla
- 1 zanahoria
- 1 rama de apio
- Sal
- Agua para hervir
Para la salsa:
- 1 lata de atún en aceite (o al natural)
- 2 anchoas
- 1 cucharada de alcaparras
- 1 cucharadita de mostaza
- 3 cucharadas de mayonesa
- Caldo de cocción (cantidad necesaria)
Para terminar:
- Perejil picado
- Alcaparras extra para decorar
Paso a paso, cómo preparar vitel toné sin fallar
- Pelá y cortá la cebolla, la zanahoria y el apio en trozos grandes.
- Ponelos en una olla con agua y sal, y llevá a fuego medio.
- Limpiá el peceto sacándole exceso de grasa y sumalo a la olla.
- Cociná con hervor suave, apenas burbujeando, durante 1 hora y media a 2 horas.
- Apagá el fuego y dejá que la carne se enfríe dentro del caldo para que no se seque.
- Mientras tanto, hacé la salsa: licuá atún, anchoas, alcaparras, mostaza y mayonesa.
- Agregá caldo de a poco hasta lograr una textura cremosa, ni cemento ni sopa.
- Recién cuando tengas la salsa lista, cortá el peceto en fetas finitas.
- Armá en fuente: una capa de carne, una capa de salsa, repetí hasta terminar.
- Decorá con perejil y alcaparras. Llevá a heladera mínimo 4 horas.
El vitel toné es de esos platos que mejoran con descanso, así que lo ideal es hacerlo el día anterior.