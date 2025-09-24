Cómo hacer una torta Matilda bien húmeda y esponjosa: receta ideal para un cumpleaños

La torta Matilda lleva ese nombre en homenaje a una famosa escena de la película Matilda en donde un niño se come todo este pastel mega chocolatoso, a pesar de parecer imposible terminarla. Con el tiempo, se comenzó a usar el título de la película para nombrar la receta de una torta húmeda de chocolate con ganache.
Esta torta se ha convertido en una de las favoritas de los argentinos, especialmente para las celebraciones de cumpleaños. Debido a su abundante relleno, su sabor súper dulce y su textura suave y esponjosa, ha conquistado el paladar de grandes y chicos. Es por eso que muchas personas deciden compartir sus tips para hacer esta receta en casa.
Una de ellas es la usuaria de TikTok @camilonarecetas, quien compartió su versión mega argenta de la torta Matilda y su video se volvió viral. Con más de 110mil ‘me gusta’ esta receta se llevó todos los elogios.
Ingredientes
Para el bizcochuelo:
- Cacao en polvo 100 gr
- Aceite 150 ml
- Azucar 300 gr + azúcar rubio 100 gr
- Huevos 3 u.
- Esencia de vainilla
- Leche 240 ml (use mitad yogur y mitad leche)
- Harina “0000” 260gr
- 1 cdita de polvo de hornear
- 1 cdita de bicarbonato de sodio
- 1 cdita de sal
- Café o agua 240 ml
Para el relleno y cobertura:
- Dulce de leche 800 gr @fincalacaramelafabrica
- Chocolate ideal cobertura 400 gr (use 60%)
- Manteca 200 gr
- Crema doble 200 gr
Prepararación
- Para el bizcochuelo, hidratar el cacao con el aceite e integrar todos los húmedos.
- Batir energéticamente hasta integrar bien y sumar los secos tamizados.
- Por último café o agua que tiene que estar muy caliente.
- Para el relleno, calentar el chocolate junto a la manteca y una vez derretido volcar sobre el dulce de leche.
- Sumar crema de leche y reservar con film en contacto hasta el momento de usar.
- Tener en cuenta que va tomando cuerpo con el frío.