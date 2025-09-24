Cómo hacer una torta Matilda bien húmeda y esponjosa: receta ideal para un cumpleaños

La torta Matilda lleva ese nombre en homenaje a una famosa escena de la película Matilda en donde un niño se come todo este pastel mega chocolatoso, a pesar de parecer imposible terminarla. Con el tiempo, se comenzó a usar el título de la película para nombrar la receta de una torta húmeda de chocolate con ganache.

Esta torta se ha convertido en una de las favoritas de los argentinos, especialmente para las celebraciones de cumpleaños. Debido a su abundante relleno, su sabor súper dulce y su textura suave y esponjosa, ha conquistado el paladar de grandes y chicos. Es por eso que muchas personas deciden compartir sus tips para hacer esta receta en casa.

Torta Matilda, la más irresistible de todas

Una de ellas es la usuaria de TikTok @camilonarecetas, quien compartió su versión mega argenta de la torta Matilda y su video se volvió viral. Con más de 110mil ‘me gusta’ esta receta se llevó todos los elogios.

Ingredientes

Para el bizcochuelo:

Cacao en polvo 100 gr

Aceite 150 ml

Azucar 300 gr + azúcar rubio 100 gr

Huevos 3 u.

Esencia de vainilla

Leche 240 ml (use mitad yogur y mitad leche)

Harina “0000” 260gr

1 cdita de polvo de hornear

1 cdita de bicarbonato de sodio

1 cdita de sal

Café o agua 240 ml

La mejor versión de la torta matilda. Gentileza.

Para el relleno y cobertura:

Dulce de leche 800 gr @fincalacaramelafabrica

Chocolate ideal cobertura 400 gr (use 60%)

Manteca 200 gr

Crema doble 200 gr

Prepararación