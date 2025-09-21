Cómo hacer una carrot cake saludable sin gluten: receta fácil y sin ensuciar mucho

La carrot cake es una de esas recetas que siempre sorprenden. Suave, húmeda y con ese sabor especiado que la hace única, ahora también tiene su versión saludable y apta para quienes no consumen gluten. La creadora de contenido @aggusurbano compartió en TikTok cómo preparar esta torta de manera rápida y sin ensuciar demasiado la cocina, y su video cosechó miles de likes.
“Es fácil, rica y la podés hacer en minutos sin complicarte”, aseguró la influencer en su publicación. Además, propuso un glaseado a base de yogur que le da el toque final, reemplazando las clásicas coberturas azucaradas por una opción mucho más fresca y liviana.
Qué ingredientes se necesitan para hacer la carrot cake sin gluten
- 1 huevo
- 2 cucharadas de miel (o el endulzante de tu preferencia)
- 1 cucharada de pasta de maní natural
- Un chorrito de esencia de vainilla
- 1 cucharada de canela
- ½ zanahoria rallada
- 3 cucharadas de premezcla sin gluten (o la harina que uses)
- 1 cucharada de polvo para hornear
Para el glaseado:
- 2 cucharadas de yogur natural sin endulzar
- 1 cucharada de miel
- Un chorrito de esencia de vainilla
Paso a paso, cómo preparar la carrot cake saludable sin gluten
- En un molde de vidrio apto para horno, mezclá el huevo, la miel, la pasta de maní y la esencia de vainilla.
- Sumá la canela y la zanahoria rallada. Integrá bien.
- Agregá nueces picadas (opcional), la premezcla sin gluten y el polvo para hornear. Mezclá hasta lograr una preparación uniforme.
- Cociná en horno a 180° durante unos 20 minutos, o hasta que al pinchar con un cuchillo salga limpio.
- Mientras tanto, prepará el glaseado mezclando yogur con miel y esencia de vainilla.
- Una vez lista la torta, retirala del horno y decorala con el glaseado. Podés sumar nueces partidas, un poco de canela y zanahoria rallada por encima.
Esta carrot cake es la prueba de que se puede disfrutar de un postre casero, rico y saludable sin necesidad de usar harinas tradicionales ni exceso de azúcar. Ideal para la merienda, el desayuno o como un postre liviano después de la comida.