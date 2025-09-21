Vía Gourmet / Recetas

Cómo hacer una carrot cake saludable sin gluten: receta fácil y sin ensuciar mucho

Con pocos ingredientes y en simples pasos, esta torta de zanahoria se volvió furor en TikTok.

21 de septiembre de 2025

Esta es la receta de este pastel que tiene una historia milenaria detrás.

La carrot cake es una de esas recetas que siempre sorprenden. Suave, húmeda y con ese sabor especiado que la hace única, ahora también tiene su versión saludable y apta para quienes no consumen gluten. La creadora de contenido @aggusurbano compartió en TikTok cómo preparar esta torta de manera rápida y sin ensuciar demasiado la cocina, y su video cosechó miles de likes.

“Es fácil, rica y la podés hacer en minutos sin complicarte”, aseguró la influencer en su publicación. Además, propuso un glaseado a base de yogur que le da el toque final, reemplazando las clásicas coberturas azucaradas por una opción mucho más fresca y liviana.

Qué ingredientes se necesitan para hacer la carrot cake sin gluten

  • 1 huevo
  • 2 cucharadas de miel (o el endulzante de tu preferencia)
  • 1 cucharada de pasta de maní natural
  • Un chorrito de esencia de vainilla
  • 1 cucharada de canela
  • ½ zanahoria rallada
  • 3 cucharadas de premezcla sin gluten (o la harina que uses)
  • 1 cucharada de polvo para hornear

Para el glaseado:

  • 2 cucharadas de yogur natural sin endulzar
  • 1 cucharada de miel
  • Un chorrito de esencia de vainilla
Paso a paso, cómo preparar la carrot cake saludable sin gluten

  1. En un molde de vidrio apto para horno, mezclá el huevo, la miel, la pasta de maní y la esencia de vainilla.
  2. Sumá la canela y la zanahoria rallada. Integrá bien.
  3. Agregá nueces picadas (opcional), la premezcla sin gluten y el polvo para hornear. Mezclá hasta lograr una preparación uniforme.
  4. Cociná en horno a 180° durante unos 20 minutos, o hasta que al pinchar con un cuchillo salga limpio.
  5. Mientras tanto, prepará el glaseado mezclando yogur con miel y esencia de vainilla.
  6. Una vez lista la torta, retirala del horno y decorala con el glaseado. Podés sumar nueces partidas, un poco de canela y zanahoria rallada por encima.

Esta carrot cake es la prueba de que se puede disfrutar de un postre casero, rico y saludable sin necesidad de usar harinas tradicionales ni exceso de azúcar. Ideal para la merienda, el desayuno o como un postre liviano después de la comida.

