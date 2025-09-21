Cómo hacer una carrot cake saludable sin gluten: receta fácil y sin ensuciar mucho

La carrot cake es una de esas recetas que siempre sorprenden. Suave, húmeda y con ese sabor especiado que la hace única, ahora también tiene su versión saludable y apta para quienes no consumen gluten. La creadora de contenido @aggusurbano compartió en TikTok cómo preparar esta torta de manera rápida y sin ensuciar demasiado la cocina, y su video cosechó miles de likes.

“Es fácil, rica y la podés hacer en minutos sin complicarte”, aseguró la influencer en su publicación. Además, propuso un glaseado a base de yogur que le da el toque final, reemplazando las clásicas coberturas azucaradas por una opción mucho más fresca y liviana.

Esta carrot cake es muy sencilla de hacer.

Qué ingredientes se necesitan para hacer la carrot cake sin gluten

1 huevo

2 cucharadas de miel (o el endulzante de tu preferencia)

1 cucharada de pasta de maní natural

Un chorrito de esencia de vainilla

1 cucharada de canela

½ zanahoria rallada

3 cucharadas de premezcla sin gluten (o la harina que uses)

1 cucharada de polvo para hornear

Para el glaseado:

2 cucharadas de yogur natural sin endulzar

1 cucharada de miel

Un chorrito de esencia de vainilla

Así queda por dentro la carrot cake.

Paso a paso, cómo preparar la carrot cake saludable sin gluten

En un molde de vidrio apto para horno, mezclá el huevo, la miel, la pasta de maní y la esencia de vainilla. Sumá la canela y la zanahoria rallada. Integrá bien. Agregá nueces picadas (opcional), la premezcla sin gluten y el polvo para hornear. Mezclá hasta lograr una preparación uniforme. Cociná en horno a 180° durante unos 20 minutos, o hasta que al pinchar con un cuchillo salga limpio. Mientras tanto, prepará el glaseado mezclando yogur con miel y esencia de vainilla. Una vez lista la torta, retirala del horno y decorala con el glaseado. Podés sumar nueces partidas, un poco de canela y zanahoria rallada por encima.

Esta carrot cake es la prueba de que se puede disfrutar de un postre casero, rico y saludable sin necesidad de usar harinas tradicionales ni exceso de azúcar. Ideal para la merienda, el desayuno o como un postre liviano después de la comida.