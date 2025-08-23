Cómo hacer una torta matera de mandarina súper húmeda y esponjosa: receta con solo 5 ingredientes

La receta se volvió viral en TikTok de la mano de @lapasamoscomiendo, que mostró cómo con pocos ingredientes se puede lograr un postre casero ideal para acompañar el mate de la tarde. La clave está en el caramelo que se combina con los gajos de mandarina, generando una base jugosa y llena de color.

Lo mejor es que no hace falta ser experto en repostería: con pasos simples y productos que seguro ya tenés en casa, podés preparar un bizcochuelo distinto al clásico de vainilla.

Esta receta es muy fácil de hacer.

Qué ingredientes se necesitan para hacer la torta matera de mandarina

2 huevos

½ taza de azúcar (120 g)

2 mandarinas

½ taza de aceite (120 ml)

1 taza y ½ de harina leudante (300 g)

Para el caramelo: ½ taza de azúcar

Así queda la torta matera.

Paso a paso, cómo preparar la torta matera de mandarina

Pelá las mandarinas y cortá los gajos al medio, como en forma de mariposa. Prepará un caramelo con ½ taza de azúcar en una sartén hasta que tome color dorado. Colocá los gajos en una fuente y volcá por encima el caramelo caliente. Para la mezcla, batí los huevos con ½ taza de azúcar. Sumá el jugo de una mandarina y mezclá bien. Agregá el aceite y luego incorporá la harina leudante en tandas. Volcá la preparación sobre la base de mandarinas acarameladas. Llevá a horno medio (180 °C) durante 30 minutos. Desmoldá en caliente para que el caramelo no se endurezca.

Un plus: al usar mandarinas frescas, la receta tiene un toque natural que la hace más liviana y fresca que otros bizcochuelos tradicionales. Perfecta para compartir en la merienda, pero también como postre acompañado de crema o helado.