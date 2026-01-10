Si hay un postre que se destaca por su altura y su textura increíblemente aireada, es la Torta Chiffon. En esta ocasión, la chef Gladys Olazar compartió en Cocineros Argentinos su versión de naranja, ideal para una tarde de té o una celebración especial. El gran secreto de esta torta no es solo su esponjosidad, sino también una innovadora crema pastelera sin leche, elaborada 100% con jugo de fruta, lo que la hace apta para intolerantes a la lactosa y le da un sabor cítrico vibrante.

A diferencia del bizcochuelo tradicional, la Chiffon incorpora aceite y agua, lo que garantiza una humedad que se mantiene por días. Aquí te dejamos la receta detallada con los tips del programa.

Cómo hacer una torta Chiffon de naranja: la receta de Gladys Olazar, de Cocineros Argentinos para lograr un bizcochuelo nube

Ingredientes necesarios para la torta Chiffon

Para que la torta te salga igual a la de la tele, organizá estos ingredientes:

Para el bizcochuelo Chiffon:

Harina 0000: 200 gramos.

Azúcar: 220 gramos.

Yemas de huevo: 5 unidades.

Claras de huevo: 3 unidades.

Agua: 120 cc.

Aceite neutro (girasol o maíz): 80 cc.

Polvo de hornear: 1 cucharadita.

Ralladura de naranja: opcional (para más sabor).

Para la pastelera de naranja (sin leche):

Jugo de naranja: 500 cc (medio litro).

Azúcar: 220 gramos.

Almidón de maíz: 80 gramos.

Yemas de huevo: 6 unidades.

Manteca: 50 gramos (opcional para emulsionar al final).

Para el armado:

Almíbar de naranja (partes iguales de agua y azúcar con cáscara de naranja).

Merengue suizo: para cubrir y decorar.

Cómo hacer una torta Chiffon de naranja: la receta de Gladys Olazar, de Cocineros Argentinos para lograr un bizcochuelo nube

El paso a paso de Gladys Olazar para hacer la torta Chiffon

Lograr esa estructura de “nube” requiere seguir un orden específico en el batido.

El batido estratégico: Gladys comienza batiendo las claras con una parte del azúcar hasta lograr un punto sostenido. El truco es empezar con las claras para no tener que lavar los batidores, ya que estas no toleran ni una gota de grasa (yema). Luego, se baten las yemas con el resto del azúcar, el aceite y el agua hasta que la mezcla aclare y gane volumen. El agua ayuda a disolver bien la gran cantidad de azúcar de la receta. Incorporación de secos y horneado: A la mezcla de yemas se le suma la harina tamizada con el polvo de hornear. Finalmente, se incorporan las claras batidas con movimientos envolventes para no perder el aire. La preparación va a un molde (preferentemente desfondable o tipo Sabarén con tubo central) enmantecado y enharinado, y se cocina en un horno a 180°C hasta que al pincharlo el palillo salga seco. La pastelera sin leche (Curd de naranja): Esta es la estrella del relleno. Se mezcla el jugo de naranja con el azúcar y el almidón de maíz. Se le suman las yemas y se cocina a fuego directo (o microondas) revolviendo constantemente. Gladys usa más almidón que en una pastelera común (80g en lugar de 60g) para que la crema tenga más firmeza dentro de la torta. Una vez que espesa y rompe hervor, se retira y se le agrega la manteca para darle brillo y una textura de seda. Armado y decoración: Una vez frío el bizcochuelo, se corta en capas. Cada capa se humedece generosamente con el almíbar de naranja para que la experiencia sea fundente en la boca. Se rellena con la pastelera de naranja y se cubre toda la torta con merengue suizo. El toque final de Gladys es usar un soplete para dorar las puntas del merengue, dándole ese aroma a caramelo tostado irresistible.

Esta Torta Chiffon es la prueba de que se puede lograr un postre sofisticado y liviano con ingredientes sencillos y buena técnica.