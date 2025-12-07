Cómo hacer una rosca de Navidad súper enpojosa: la receta sencilla para sorprender estas Fiestas

La receta la subió Emi Báez en TikTok y se hizo viral porque usa ingredientes simples y un método bien amigable para cualquiera que recién arranca con masas. Nada de técnicas raras: activás levadura, amasás tranqui, dejás levar y listo. El resultado es una rosca suave, húmeda y perfumada con cítricos, perfecta para cortar a la tarde con mate o para llevar como aporte estrella a la cena de Navidad.
El truco que más repite Emi es respetar los tiempos de reposo. Con dos leudados cortos, la masa se infla linda y queda con miga aireada. Y los frutos son totalmente a gusto: podés ir por lo clásico con abrillantadas, o tirar chispas de chocolate y pasas si sos del team goloso.
Qué ingredientes se necesitan para hacer una rosca de Navidad súper esponjosa
- 2 huevos
- 5 g de levadura seca (o 10 g de levadura fresca)
- 3 cucharadas de azúcar
- 3 cucharadas de manteca (aprox. 50 g)
- 300 g de harina 0000
- ½ taza de leche tibia (60 ml)
- Ralladura de limón o naranja
Para sumar frutos (100 g en total):
- Chispas de chocolate
- Uvas pasas
- Frutas abrillantadas o secas
Para el glaseado:
- 100 g de azúcar impalpable
- Jugo de 1 limón
Paso a paso, cómo preparar una rosca de Navidad súper esponjosa
- Poné la harina en un bowl y hacé un hueco en el centro.
- Agregá la levadura, el azúcar y un chorrito de leche tibia. Dejá activar 5 minutos.
- Sumá los huevos, la manteca blanda, el resto de la leche y la ralladura.
- Amasá hasta lograr una masa lisa. Tapá y dejá reposar 30 minutos.
- Cuando doble, desgasificá suave con la mano.
- Incorporá los frutos y el chocolate. Integrá sin amasar de más.
- Formá un cilindro, cerralo en aro y colocá en una budinera o placa bien enmantecada.
- Tapá y dejá levar 1 hora en lugar cálido.
- Llevá a horno precalentado a 200 grados por 25 minutos, hasta que esté dorada.
- Dejá enfriar y glaseá mezclando azúcar impalpable con jugo de limón.
Con esta receta te queda una rosca de esas que perfuman la casa y te hacen sentir en modo Fiestas desde el primer bocado.