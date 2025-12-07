Cómo hacer una rosca de Navidad súper enpojosa: la receta sencilla para sorprender estas Fiestas

La receta la subió Emi Báez en TikTok y se hizo viral porque usa ingredientes simples y un método bien amigable para cualquiera que recién arranca con masas. Nada de técnicas raras: activás levadura, amasás tranqui, dejás levar y listo. El resultado es una rosca suave, húmeda y perfumada con cítricos, perfecta para cortar a la tarde con mate o para llevar como aporte estrella a la cena de Navidad.

El truco que más repite Emi es respetar los tiempos de reposo. Con dos leudados cortos, la masa se infla linda y queda con miga aireada. Y los frutos son totalmente a gusto: podés ir por lo clásico con abrillantadas, o tirar chispas de chocolate y pasas si sos del team goloso.

Así queda la rosca por dentro.

Qué ingredientes se necesitan para hacer una rosca de Navidad súper esponjosa

2 huevos

5 g de levadura seca (o 10 g de levadura fresca)

3 cucharadas de azúcar

3 cucharadas de manteca (aprox. 50 g)

300 g de harina 0000

½ taza de leche tibia (60 ml)

Ralladura de limón o naranja

Para sumar frutos (100 g en total):

Chispas de chocolate

Uvas pasas

Frutas abrillantadas o secas

Para el glaseado:

100 g de azúcar impalpable

Jugo de 1 limón

Esta receta es muy sencilla de hacer.

Paso a paso, cómo preparar una rosca de Navidad súper esponjosa

Poné la harina en un bowl y hacé un hueco en el centro. Agregá la levadura, el azúcar y un chorrito de leche tibia. Dejá activar 5 minutos. Sumá los huevos, la manteca blanda, el resto de la leche y la ralladura. Amasá hasta lograr una masa lisa. Tapá y dejá reposar 30 minutos. Cuando doble, desgasificá suave con la mano. Incorporá los frutos y el chocolate. Integrá sin amasar de más. Formá un cilindro, cerralo en aro y colocá en una budinera o placa bien enmantecada. Tapá y dejá levar 1 hora en lugar cálido. Llevá a horno precalentado a 200 grados por 25 minutos, hasta que esté dorada. Dejá enfriar y glaseá mezclando azúcar impalpable con jugo de limón.

Con esta receta te queda una rosca de esas que perfuman la casa y te hacen sentir en modo Fiestas desde el primer bocado.