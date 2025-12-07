Vía Gourmet / Recetas

Cómo hacer una rosca de Navidad súper enpojosa: la receta sencilla para sorprender estas Fiestas

Esta versión fácil y esponjosa se volvió viral en TikTok, y es ideal para sorprender sin complicarte.

Shaiel Teran Velazquez
Shaiel Teran Velazquez

7 de diciembre de 2025,

Cómo hacer una rosca de Navidad súper enpojosa: la receta sencilla para sorprender estas Fiestas
La receta ideal para sorprender en Navidad.

La receta la subió Emi Báez en TikTok y se hizo viral porque usa ingredientes simples y un método bien amigable para cualquiera que recién arranca con masas. Nada de técnicas raras: activás levadura, amasás tranqui, dejás levar y listo. El resultado es una rosca suave, húmeda y perfumada con cítricos, perfecta para cortar a la tarde con mate o para llevar como aporte estrella a la cena de Navidad.

El truco que más repite Emi es respetar los tiempos de reposo. Con dos leudados cortos, la masa se infla linda y queda con miga aireada. Y los frutos son totalmente a gusto: podés ir por lo clásico con abrillantadas, o tirar chispas de chocolate y pasas si sos del team goloso.

Así queda la rosca por dentro.
Así queda la rosca por dentro.

Qué ingredientes se necesitan para hacer una rosca de Navidad súper esponjosa

  • 2 huevos
  • 5 g de levadura seca (o 10 g de levadura fresca)
  • 3 cucharadas de azúcar
  • 3 cucharadas de manteca (aprox. 50 g)
  • 300 g de harina 0000
  • ½ taza de leche tibia (60 ml)
  • Ralladura de limón o naranja

Para sumar frutos (100 g en total):

  • Chispas de chocolate
  • Uvas pasas
  • Frutas abrillantadas o secas

Para el glaseado:

  • 100 g de azúcar impalpable
  • Jugo de 1 limón
Esta receta es muy sencilla de hacer.
Esta receta es muy sencilla de hacer.

Paso a paso, cómo preparar una rosca de Navidad súper esponjosa

  1. Poné la harina en un bowl y hacé un hueco en el centro.
  2. Agregá la levadura, el azúcar y un chorrito de leche tibia. Dejá activar 5 minutos.
  3. Sumá los huevos, la manteca blanda, el resto de la leche y la ralladura.
  4. Amasá hasta lograr una masa lisa. Tapá y dejá reposar 30 minutos.
  5. Cuando doble, desgasificá suave con la mano.
  6. Incorporá los frutos y el chocolate. Integrá sin amasar de más.
  7. Formá un cilindro, cerralo en aro y colocá en una budinera o placa bien enmantecada.
  8. Tapá y dejá levar 1 hora en lugar cálido.
  9. Llevá a horno precalentado a 200 grados por 25 minutos, hasta que esté dorada.
  10. Dejá enfriar y glaseá mezclando azúcar impalpable con jugo de limón.

Con esta receta te queda una rosca de esas que perfuman la casa y te hacen sentir en modo Fiestas desde el primer bocado.

Temas Relacionados

MÁS DE Recetas
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS