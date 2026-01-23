Cómo hacer una deliciosa marquise casera: la receta de Maru Botana para sorprender a la familia

Hay recetas que tienen clima de celebración desde el primer paso. La marquise de chocolate es una de ellas: profunda, untuosa y con una textura que se derrite en la boca. Maru Botana la prepara como un clásico infalible para cumpleaños y reuniones familiares, sumándole crema batida, dulce de leche y frutos rojos para equilibrar sabores y aportar frescura.
La clave está en no sobrecocinar la base y en trabajar con paciencia el relleno. El contraste entre lo amargo del chocolate, la suavidad de la crema y la acidez de las frambuesas hace que cada bocado tenga equilibrio. Ideal para preparar con anticipación y terminar de decorar antes de servir.
Qué ingredientes se necesitan para hacer marquise casera
Base de marquise
- 300 g de manteca
- 400 g de chocolate amargo
- 2 tazas de té de azúcar
- 8 huevos
Relleno
- 500 ml de crema de leche
- 500 g de dulce de leche
- 400 g de frambuesas frescas
Decoración
- Rulos de chocolate amargo
- Hojas de menta fresca
Paso a paso, cómo preparar marquise casera
- Colocá la manteca, el chocolate picado y el azúcar en un bowl a baño María. Calentá con el vapor del agua, sin que el bowl toque el líquido, y mezclá hasta integrar.
- Retirá del fuego y dejá entibiar.
- Sumá los huevos de a uno, mezclando bien antes de agregar el siguiente.
- Volcá la preparación en un molde enmantecado.
- Llevá a horno precalentado a 170–180 °C y cociná hasta que los bordes estén firmes y el centro apenas se mueva.
- Retirá, dejá enfriar y llevá a la heladera.
- Batí la crema hasta que tenga cuerpo.
- Mezclá el dulce de leche con parte de la crema y reservá.
- Desmoldá la base, cubrí con la mezcla de crema y dulce de leche y distribuí las frambuesas por encima.
- Terminá con rulos de chocolate y hojas de menta.
La marquise es uno de esos postres que siempre generan aplausos. Se puede preparar con tiempo, se corta perfecto en frío y combina lo mejor del chocolate con un final fresco. Ideal para sorprender a la familia y cerrar cualquier comida con algo verdaderamente especial.