Cómo hacer una deliciosa marquise casera: la receta de Maru Botana para sorprender a la familia

Esta marquise de chocolate con frutos rojos es ideal para compartir y lucirse sin complicarse.

23 de enero de 2026,

Maru Botana compartió su receta para hacer la marquise con frutos rojos.

Hay recetas que tienen clima de celebración desde el primer paso. La marquise de chocolate es una de ellas: profunda, untuosa y con una textura que se derrite en la boca. Maru Botana la prepara como un clásico infalible para cumpleaños y reuniones familiares, sumándole crema batida, dulce de leche y frutos rojos para equilibrar sabores y aportar frescura.

La clave está en no sobrecocinar la base y en trabajar con paciencia el relleno. El contraste entre lo amargo del chocolate, la suavidad de la crema y la acidez de las frambuesas hace que cada bocado tenga equilibrio. Ideal para preparar con anticipación y terminar de decorar antes de servir.

Qué ingredientes se necesitan para hacer marquise casera

Base de marquise

  • 300 g de manteca
  • 400 g de chocolate amargo
  • 2 tazas de té de azúcar
  • 8 huevos

Relleno

  • 500 ml de crema de leche
  • 500 g de dulce de leche
  • 400 g de frambuesas frescas

Decoración

  • Rulos de chocolate amargo
  • Hojas de menta fresca
Paso a paso, cómo preparar marquise casera

  1. Colocá la manteca, el chocolate picado y el azúcar en un bowl a baño María. Calentá con el vapor del agua, sin que el bowl toque el líquido, y mezclá hasta integrar.
  2. Retirá del fuego y dejá entibiar.
  3. Sumá los huevos de a uno, mezclando bien antes de agregar el siguiente.
  4. Volcá la preparación en un molde enmantecado.
  5. Llevá a horno precalentado a 170–180 °C y cociná hasta que los bordes estén firmes y el centro apenas se mueva.
  6. Retirá, dejá enfriar y llevá a la heladera.
  7. Batí la crema hasta que tenga cuerpo.
  8. Mezclá el dulce de leche con parte de la crema y reservá.
  9. Desmoldá la base, cubrí con la mezcla de crema y dulce de leche y distribuí las frambuesas por encima.
  10. Terminá con rulos de chocolate y hojas de menta.

La marquise es uno de esos postres que siempre generan aplausos. Se puede preparar con tiempo, se corta perfecto en frío y combina lo mejor del chocolate con un final fresco. Ideal para sorprender a la familia y cerrar cualquier comida con algo verdaderamente especial.

