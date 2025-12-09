Cómo hacer una clásica torta galesa: la receta de Isabel Vermal que no falla

Si hay un postre que grita “mesa de fin de año en el sur”, es la torta galesa. Nació con las comunidades galesas que llegaron a Chubut en el siglo XIX y, de a poco, se volvió un clásico familiar en toda la Patagonia. Lo lindo es que cada casa tiene su versión, pero la base es siempre la misma: frutas secas bien maceradas, especias cálidas y un bizcocho que se hornea lento, sin apuro.

La receta de Isabel Vermal se hizo famosa porque respeta esa tradición pero te la baja a tierra. No tiene vueltas raras: macerá las frutas con ron, armá un arenado con manteca y secos, sumá huevos y miel, y dejá que el horno haga su magia. El toque final, pincelar con ron cuando todavía está tibia, es clave para que quede húmeda y con ese aroma profundo que la vuelve adictiva.

La cocinera mostró la forma más fácil de prepararla.

Qué ingredientes se necesitan para hacer una clásica torta galesa

Frutas maceradas

150 g de pasas rubias

150 g de pasas negras

45 g de fruta confitada o abrillantada

75 g de ciruelas pasas

150 ml de ron

Bizcocho

260 g de harina 0000

1 pizca de sal

1 cucharadita de bicarbonato

1 cucharada de canela

1 cucharadita de jengibre

1 pizca de clavo de olor

150 g de azúcar negra

190 g de manteca sin sal fría

3 huevos

40 g de miel

Ralladura de 1 naranja

75 g de almendras

40 ml de ron extra

Así queda la torta galesa por dentro.

Paso a paso, cómo preparar una clásica torta galesa

Poné las pasas, ciruelas y fruta confitada en un bowl. Cubrilas con ron y dejalas macerar 24 horas. Precalentá el horno a 150 grados. Forrá un molde desmontable de 20 cm con papel manteca en la base. Tamizá harina, sal, bicarbonato y especias. Sumá el azúcar negra. Agregá la manteca fría en cubos y hacé un arenado con las manos hasta que no se vean pedacitos. Hacé un hueco en el centro y añadí huevos, miel y ralladura. Integrá. Sumá las frutas maceradas y las almendras. Mezclá sin sobre trabajar. Volcá la preparación en el molde y emparejá. Horneá 1 hora y cuarto, o hasta que el palito salga seco. Con la torta tibia, pincelá con el ron extra. Dejá enfriar antes de desmoldar.

Cuando la pruebes al día siguiente, entendés todo: la torta galesa mejora con el reposo, se pone más húmeda y los sabores se mezclan mejor.