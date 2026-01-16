Cómo hacer un wrap de Caesar sin harina: la receta liviana ideal para la cena o almuerzo en verano

La idea del wrap de Caesar sin harina la compartió Simón, de @lasrecetasdesimon, en TikTok y fue de esas recetas que entran por los ojos. No inventa un plato nuevo, pero sí cambia la forma de comerlo: agarra la ensalada Caesar clásica y la convierte en un wrap súper práctico para llevarte a donde quieras.

Esta receta está lista en minutos.

Qué ingredientes se necesitan para hacer un wrap de Caesar sin harina

Hojas grandes de lechuga (mantecosa o romana, ideal)

1 pechuga de pollo a la plancha

Queso parmesano rallado o en lascas

Croutons (pan al horno 5 minutos, o comprados)

Salsa Caesar

Opcional: panceta crocante

Este wrap es muy sencillo de hacer.

Paso a paso, cómo preparar un wrap de Caesar sin harina

Deshojá la lechuga, lavala bien y secala para que no largue agua. Sobre papel manteca o film, armá una “cama” con hojas superpuestas, como si fuera una tortilla. Tirales un toque de aceite de oliva, sal y pimienta. Sumá el pollo en tiras, el parmesano y los croutons. Agregá la salsa Caesar por arriba, sin miedo pero sin ahogarlo. Enrollá desde un extremo, apretando para que quede firme. Cerrá los bordes hacia adentro como burrito y terminá de ajustar el rollo. Cortá a la mitad y comelo al toque para que siga crocante.

Este wrap es la prueba de que a veces no hace falta inventar nada raro: con un cambio de formato, una ensalada de siempre se vuelve planazo veraniego.