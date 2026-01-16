Vía Gourmet / Recetas

Cómo hacer un wrap de Caesar sin harina: la receta liviana ideal para la cena o almuerzo en verano

Fresco, crocante y sin una sola gota de harina: este wrap de Caesar reinventado se volvió viral.

Shaiel Teran Velazquez
Shaiel Teran Velazquez

16 de enero de 2026,

La idea del wrap de Caesar sin harina la compartió Simón, de @lasrecetasdesimon, en TikTok y fue de esas recetas que entran por los ojos. No inventa un plato nuevo, pero sí cambia la forma de comerlo: agarra la ensalada Caesar clásica y la convierte en un wrap súper práctico para llevarte a donde quieras.

Qué ingredientes se necesitan para hacer un wrap de Caesar sin harina

  • Hojas grandes de lechuga (mantecosa o romana, ideal)
  • 1 pechuga de pollo a la plancha
  • Queso parmesano rallado o en lascas
  • Croutons (pan al horno 5 minutos, o comprados)
  • Salsa Caesar
  • Opcional: panceta crocante
Paso a paso, cómo preparar un wrap de Caesar sin harina

  1. Deshojá la lechuga, lavala bien y secala para que no largue agua.
  2. Sobre papel manteca o film, armá una “cama” con hojas superpuestas, como si fuera una tortilla.
  3. Tirales un toque de aceite de oliva, sal y pimienta.
  4. Sumá el pollo en tiras, el parmesano y los croutons.
  5. Agregá la salsa Caesar por arriba, sin miedo pero sin ahogarlo.
  6. Enrollá desde un extremo, apretando para que quede firme.
  7. Cerrá los bordes hacia adentro como burrito y terminá de ajustar el rollo.
  8. Cortá a la mitad y comelo al toque para que siga crocante.

Este wrap es la prueba de que a veces no hace falta inventar nada raro: con un cambio de formato, una ensalada de siempre se vuelve planazo veraniego.

