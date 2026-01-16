Cómo hacer un wrap de Caesar sin harina: la receta liviana ideal para la cena o almuerzo en verano

La idea del wrap de Caesar sin harina la compartió Simón, de @lasrecetasdesimon, en TikTok y fue de esas recetas que entran por los ojos. No inventa un plato nuevo, pero sí cambia la forma de comerlo: agarra la ensalada Caesar clásica y la convierte en un wrap súper práctico para llevarte a donde quieras.
Qué ingredientes se necesitan para hacer un wrap de Caesar sin harina
- Hojas grandes de lechuga (mantecosa o romana, ideal)
- 1 pechuga de pollo a la plancha
- Queso parmesano rallado o en lascas
- Croutons (pan al horno 5 minutos, o comprados)
- Salsa Caesar
- Opcional: panceta crocante
Paso a paso, cómo preparar un wrap de Caesar sin harina
- Deshojá la lechuga, lavala bien y secala para que no largue agua.
- Sobre papel manteca o film, armá una “cama” con hojas superpuestas, como si fuera una tortilla.
- Tirales un toque de aceite de oliva, sal y pimienta.
- Sumá el pollo en tiras, el parmesano y los croutons.
- Agregá la salsa Caesar por arriba, sin miedo pero sin ahogarlo.
- Enrollá desde un extremo, apretando para que quede firme.
- Cerrá los bordes hacia adentro como burrito y terminá de ajustar el rollo.
- Cortá a la mitad y comelo al toque para que siga crocante.
Este wrap es la prueba de que a veces no hace falta inventar nada raro: con un cambio de formato, una ensalada de siempre se vuelve planazo veraniego.