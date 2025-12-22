Cómo hacer un tiramisú versión express: la receta de Maru Botana para sumar a la mesa dulce de estas Fiestas

Cuando llega fin de año, la mesa se llena de platos tradicionales y el postre no puede fallar. El tiramisú es uno de esos comodines infalibles que gustan a todos, pero no siempre hay tiempo para recetas largas o técnicas complejas. Por eso, esta versión exprés se vuelve una aliada total.
Maru Botana, referente indiscutida de la pastelería argentina, comparte una receta práctica, con ingredientes simples y un armado rápido. En esta ocasión, la preparación suma vainillas caseras y una crema bien suave, ideal para preparar con anticipación y llevar directo a la heladera.
Qué ingredientes se necesitan para hacer tiramisú versión exprés
Para las vainillas caseras:
- 100 g de azúcar
- 100 g de harina
- 4 huevos
- Esencia de vainilla
Para el almíbar de café:
- Azúcar y agua en partes iguales
- Café expreso bien fuerte
- Un toque de licor de café
Para la mezcla cremosa:
- 300 g de queso mascarpone
- 300 cc de leche condensada
- 300 cc de crema de leche
Para el armado:
- Cacao amargo, cantidad necesaria
Paso a paso, cómo preparar tiramisú versión exprés
- Batí las yemas con el azúcar hasta que blanqueen.
- Agregá las claras batidas a punto nieve con movimientos envolventes.
- Incorporá la harina de a poco y sumá unas gotas de esencia de vainilla.
- Colocá la preparación en una manga, formá las vainillas y llevalas a horno precalentado a 150 °C durante 8 a 10 minutos.
- Prepará el almíbar calentando el azúcar y el agua hasta disolver.
- Sumá el café expreso y un chorrito de licor de café. Dejá enfriar.
- Para la crema, mezclá el mascarpone con la leche condensada.
- Batí la crema de leche y agregala a la mezcla con movimientos suaves.
- Embebé las vainillas en el almíbar de café sin pasarte.
- Armá el tiramisú intercalando capas de vainillas y crema.
- Espolvoreá cacao amargo entre capa y capa.
- Repetí el armado hasta completar la fuente.
- Llevá a la heladera por al menos 4 horas antes de servir.
El resultado es un tiramisú fresco, equilibrado y con ese sabor intenso a café que nunca falla. Preparalo con tiempo, servilo bien frío y sumá un clásico reversionado que siempre dice presente en las Fiestas.