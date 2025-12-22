Cómo hacer un tiramisú versión express: la receta de Maru Botana para sumar a la mesa dulce de estas Fiestas

Cuando llega fin de año, la mesa se llena de platos tradicionales y el postre no puede fallar. El tiramisú es uno de esos comodines infalibles que gustan a todos, pero no siempre hay tiempo para recetas largas o técnicas complejas. Por eso, esta versión exprés se vuelve una aliada total.

Maru Botana, referente indiscutida de la pastelería argentina, comparte una receta práctica, con ingredientes simples y un armado rápido. En esta ocasión, la preparación suma vainillas caseras y una crema bien suave, ideal para preparar con anticipación y llevar directo a la heladera.

Así queda el tiramisú con esta receta.

Qué ingredientes se necesitan para hacer tiramisú versión exprés

Para las vainillas caseras:

100 g de azúcar

100 g de harina

4 huevos

Esencia de vainilla

Para el almíbar de café:

Azúcar y agua en partes iguales

Café expreso bien fuerte

Un toque de licor de café

Para la mezcla cremosa:

300 g de queso mascarpone

300 cc de leche condensada

300 cc de crema de leche

Para el armado:

Cacao amargo, cantidad necesaria

La pastelera mostró cómo hacer esta sencilla receta.

Paso a paso, cómo preparar tiramisú versión exprés

Batí las yemas con el azúcar hasta que blanqueen. Agregá las claras batidas a punto nieve con movimientos envolventes. Incorporá la harina de a poco y sumá unas gotas de esencia de vainilla. Colocá la preparación en una manga, formá las vainillas y llevalas a horno precalentado a 150 °C durante 8 a 10 minutos. Prepará el almíbar calentando el azúcar y el agua hasta disolver. Sumá el café expreso y un chorrito de licor de café. Dejá enfriar. Para la crema, mezclá el mascarpone con la leche condensada. Batí la crema de leche y agregala a la mezcla con movimientos suaves. Embebé las vainillas en el almíbar de café sin pasarte. Armá el tiramisú intercalando capas de vainillas y crema. Espolvoreá cacao amargo entre capa y capa. Repetí el armado hasta completar la fuente. Llevá a la heladera por al menos 4 horas antes de servir.

El resultado es un tiramisú fresco, equilibrado y con ese sabor intenso a café que nunca falla. Preparalo con tiempo, servilo bien frío y sumá un clásico reversionado que siempre dice presente en las Fiestas.