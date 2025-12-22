Vía Gourmet / Recetas

Cómo hacer un tiramisú versión express: la receta de Maru Botana para sumar a la mesa dulce de estas Fiestas

Clásico, rápido y con gusto a celebración, este tiramisú exprés es ideal para resolver el postre sin complicarte.

Shaiel Teran Velazquez
Shaiel Teran Velazquez

22 de diciembre de 2025,

Cuando llega fin de año, la mesa se llena de platos tradicionales y el postre no puede fallar. El tiramisú es uno de esos comodines infalibles que gustan a todos, pero no siempre hay tiempo para recetas largas o técnicas complejas. Por eso, esta versión exprés se vuelve una aliada total.

Maru Botana, referente indiscutida de la pastelería argentina, comparte una receta práctica, con ingredientes simples y un armado rápido. En esta ocasión, la preparación suma vainillas caseras y una crema bien suave, ideal para preparar con anticipación y llevar directo a la heladera.

Qué ingredientes se necesitan para hacer tiramisú versión exprés

Para las vainillas caseras:

  • 100 g de azúcar
  • 100 g de harina
  • 4 huevos
  • Esencia de vainilla

Para el almíbar de café:

  • Azúcar y agua en partes iguales
  • Café expreso bien fuerte
  • Un toque de licor de café

Para la mezcla cremosa:

  • 300 g de queso mascarpone
  • 300 cc de leche condensada
  • 300 cc de crema de leche

Para el armado:

  • Cacao amargo, cantidad necesaria
Paso a paso, cómo preparar tiramisú versión exprés

  1. Batí las yemas con el azúcar hasta que blanqueen.
  2. Agregá las claras batidas a punto nieve con movimientos envolventes.
  3. Incorporá la harina de a poco y sumá unas gotas de esencia de vainilla.
  4. Colocá la preparación en una manga, formá las vainillas y llevalas a horno precalentado a 150 °C durante 8 a 10 minutos.
  5. Prepará el almíbar calentando el azúcar y el agua hasta disolver.
  6. Sumá el café expreso y un chorrito de licor de café. Dejá enfriar.
  7. Para la crema, mezclá el mascarpone con la leche condensada.
  8. Batí la crema de leche y agregala a la mezcla con movimientos suaves.
  9. Embebé las vainillas en el almíbar de café sin pasarte.
  10. Armá el tiramisú intercalando capas de vainillas y crema.
  11. Espolvoreá cacao amargo entre capa y capa.
  12. Repetí el armado hasta completar la fuente.
  13. Llevá a la heladera por al menos 4 horas antes de servir.

El resultado es un tiramisú fresco, equilibrado y con ese sabor intenso a café que nunca falla. Preparalo con tiempo, servilo bien frío y sumá un clásico reversionado que siempre dice presente en las Fiestas.

