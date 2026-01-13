Cómo hacer un tiramisú sabor pistacho y súper cremoso: receta con solo 6 ingredientes

En el mundo de la pastelería casera, el pistacho llegó para quedarse. Y si hay una receta que lo demuestra, es este tiramisú cremoso que Agus Vives compartió en TikTok y que rápidamente se volvió tendencia. La idea nació en plena jornada de trabajo, cuando estaba en la pastelería “buscando inventar un producto nuevo”. Así surgió una crema suave y sabrosa usando pasta de pistacho concentrada.
El resultado es un postre fácil de armar, ideal para servir en copitas y con un detalle que lo lleva al siguiente nivel: un variegato de pistacho que se usa directo del frasco y un toque final de chocolate blanco.
Qué ingredientes se necesitan para hacer un tiramisú de pistacho
- 16 vainillas
- 200 cc de leche
- 200 g de crema de leche
- 150 g de queso crema firme
- 120 g de azúcar impalpable
- 1 cucharada de pasta de pistacho
- Variegato de pistacho (opcional pero recomendado)
- Chocolate blanco derretido (unos 20 g por capa)
Paso a paso, cómo preparar un tiramisú de pistacho
- Colocá la crema de leche, el queso crema, el azúcar impalpable y la pasta de pistacho en la batidora.
- Llevá todo a alta velocidad hasta lograr una crema firme y estable.
- Entibá la leche y mojá las vainillas apenas, sin que se rompan.
- En copitas o en una fuente, intercalá capas de vainillas y de crema.
- Agregá una cucharada de variegato entre capas para potenciar el sabor.
- Terminá con una capa fina de chocolate derretido.
- Dejá enfriar al menos 2 horas para que tome cuerpo.
Este tiramisú se convirtió en uno de los favoritos de la temporada por su textura suave, su sabor intenso y porque realmente se prepara en minutos. Si buscás un postre distinto, fresco y que sorprenda, este camino de ida al pistacho es ideal para cualquier mesa.