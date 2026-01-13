Vía Gourmet / Recetas

Cómo hacer un tiramisú sabor pistacho y súper cremoso: receta con solo 6 ingredientes

Con esta receta, podés preparar un tiramisú diferente, rendidor y lleno de sabor.

Shaiel Teran Velazquez
Shaiel Teran Velazquez

13 de enero de 2026,

En el mundo de la pastelería casera, el pistacho llegó para quedarse. Y si hay una receta que lo demuestra, es este tiramisú cremoso que Agus Vives compartió en TikTok y que rápidamente se volvió tendencia. La idea nació en plena jornada de trabajo, cuando estaba en la pastelería “buscando inventar un producto nuevo”. Así surgió una crema suave y sabrosa usando pasta de pistacho concentrada.

El resultado es un postre fácil de armar, ideal para servir en copitas y con un detalle que lo lleva al siguiente nivel: un variegato de pistacho que se usa directo del frasco y un toque final de chocolate blanco.

Qué ingredientes se necesitan para hacer un tiramisú de pistacho

  • 16 vainillas
  • 200 cc de leche
  • 200 g de crema de leche
  • 150 g de queso crema firme
  • 120 g de azúcar impalpable
  • 1 cucharada de pasta de pistacho
  • Variegato de pistacho (opcional pero recomendado)
  • Chocolate blanco derretido (unos 20 g por capa)
Paso a paso, cómo preparar un tiramisú de pistacho

  1. Colocá la crema de leche, el queso crema, el azúcar impalpable y la pasta de pistacho en la batidora.
  2. Llevá todo a alta velocidad hasta lograr una crema firme y estable.
  3. Entibá la leche y mojá las vainillas apenas, sin que se rompan.
  4. En copitas o en una fuente, intercalá capas de vainillas y de crema.
  5. Agregá una cucharada de variegato entre capas para potenciar el sabor.
  6. Terminá con una capa fina de chocolate derretido.
  7. Dejá enfriar al menos 2 horas para que tome cuerpo.

Este tiramisú se convirtió en uno de los favoritos de la temporada por su textura suave, su sabor intenso y porque realmente se prepara en minutos. Si buscás un postre distinto, fresco y que sorprenda, este camino de ida al pistacho es ideal para cualquier mesa.

