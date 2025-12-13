Cómo hacer tiramisú con el pan dulce que se secó: la receta que te va a salvar estas Fiestas

Si en tu casa pasa lo de siempre, compran o hacen pan dulce, se come un poco el 24 y después queda yendo y viniendo por la heladera, este truco es tu nueva religión culinaria. La cuenta @saboresdelconurbano tiró esta receta con vibe bien argentina: agarrar lo que sobra y convertirlo en algo más rico todavía. Resultado: un tiramisú fresco, firme y con sabor navideño, sin desperdiciar nada.

El truco está en tratar al pan dulce como si fueran vainillas. Lo cortás, lo mojás con café, le tirás arriba una crema clásica de tiramisú y a dormir a la heladera. Para que no se desarme con el calor de diciembre, se suma gelatina sin sabor. Suena pro, pero es literal un paso extra y te salva el postre en la mesa cuando hay 32 grados y gente esperando su porción.

Esta receta de tiramisú es muy fácil de hacer.

Qué ingredientes se necesitan para hacer un tiramisú de pan dulce

Para el almíbar de café:

100 ml de agua

100 g de azúcar

1 cucharada de café instantáneo

Para la crema de queso:

300 g de crema de leche

250 g de queso mascarpone

6 yemas

30 ml de agua

100 g de azúcar

5 g de gelatina sin sabor

50 ml de agua extra para hidratar la gelatina

Más:

Pan dulce que te haya sobrado (cantidad a gusto, según el molde)

Así queda el tiramisú con esta receta.

Paso a paso, cómo preparar un tiramisú de pan dulce

Hacé el almíbar: poné el agua y el azúcar al fuego, disolvé y sumá el café instantáneo. Mezclá y dejá enfriar. Cortá el pan dulce en rodajas o cubos medianos. Acomodalo en la base de un molde o fuente. Mojá el pan dulce con el almíbar de café, sin inundar, como si fueran vainillas. Para la crema, batí yemas, azúcar y agua a baño María hasta que el azúcar se disuelva. Retirá y seguí batiendo hasta que quede espumoso. Hidratá la gelatina con los 50 ml de agua, disolvela y sumala a la mezcla de yemas. Batí la crema de leche a punto suave e incorporala con movimientos envolventes. Agregá el mascarpone y mezclá hasta que quede una crema lisa. Volcá toda la crema sobre el pan dulce mojado. Emparejá. Tapá y llevá a heladera toda la noche. Al otro día, serví bien frío.

Con esto te queda un postre que parece de pastelería pero nació de un pan dulce sobreviviente.