Cómo hacer un taco de verduras exprés: la receta liviana que te salva cualquier comida

Hay días en los que el hambre aparece fuerte pero las ganas de cocinar están en modo ahorro de energía. Para esos momentos existe esta receta exprés que se volvió viral por su practicidad y resultado inmediato. En pocos minutos y con una sartén, se arma un taco caliente, sabroso y liviano que funciona tanto para el almuerzo como para la cena.

La propuesta la compartió Nancy Karim desde la cuenta Delicomida y tiene todo lo que buscamos en una comida cotidiana: velocidad, versatilidad y sabor. No hace falta prender el horno ni ponerse técnico. La clave está en combinar verduras simples, huevo y queso dentro de una rapidita, logrando un taco dorado por fuera y bien cremoso por dentro.

Así queda el taco de verduras.

Qué ingredientes se necesitan para hacer taco de verduras exprés

1 rapidita o tortilla de trigo

1 tomate picado

1 huevo

Queso rallado, cantidad necesaria

Ciboulette o verdeo picado

Aceite, apenas

Sal y especias a gusto

En pocos minutos, tenés la comida lista.

Paso a paso, cómo preparar taco de verduras exprés

Colocá una sartén a fuego medio con un chorrito de aceite. Agregá el tomate picado y cociná apenas hasta que largue jugo. En un bowl, rompé el huevo y condimentá con sal y las especias que prefieras. Volcá el huevo batido sobre el tomate caliente. Sumá queso rallado por encima y un poco de ciboulette. Apoyá la rapidita sobre la mezcla todavía cruda. Presioná suavemente para que se adhiera bien. Cuando el huevo esté cocido, girá con cuidado toda la preparación. Dorá la rapidita unos segundos del otro lado. Retirá del fuego y doblá como taco.

En palabras de su creadora, es una comida que “la tenés lista en 3, 2, 1 y a disfrutar”. El resultado es un taco calentito, con verduras suaves, huevo cremoso y queso derretido que se arma en tiempo récord.