Cuando suben las temperaturas, no hay nada mejor que un postre que sea, al mismo tiempo, un alivio y un mimo al paladar. La reconocida cocinera Jimena Monteverde compartió una de sus recetas “caballito de batalla”: un postre helado de limón que es pura cremosidad, frescura y, sobre todo, simpleza.

Ideal para los que no quieren pasar horas en la cocina, este postre combina la acidez del limón con la suavidad de la leche condensada, logrando una textura de mousse helada que se deshace en la boca. ¿Lo mejor? No necesitás ser un experto en pastelería para que te salga impecable.

Cómo hacer un postre helado de limón: la receta de Jimena Monteverde para ganarle al calor

Ingredientes necesarios

Para esta receta rápida y rendidora, vas a necesitar:

Pionono: 1 unidad (comprado o casero).

Leche condensada: 1 lata.

Limón: jugo y ralladura de 1 unidad grande.

Crema de leche: 1 pote (sin azúcar).

Frutas a gusto: para decorar (pueden ser frutos rojos, rodajas de limón o menta).

Paso a paso: Cómo preparar el postre helado de limón

Seguí estas instrucciones para lograr la consistencia perfecta:

Preparar la base: Forrá un molde (puede ser de budín o circular) con papel film para facilitar el desmolde. Cubrí la base y los laterales con el pionono, presionando un poco para que tome la forma del recipiente. El corazón de limón: En un bol aparte, mezclá la leche condensada con el jugo y la ralladura de limón. Vas a notar que la mezcla se espesa casi inmediatamente por la reacción de la acidez con el lácteo; esa es la consistencia que buscamos. Batido de la crema: Batí la crema de leche a medio punto (que tenga cuerpo pero que no llegue a ser una chantillí firme). Unión de cremas: Incorporá la crema batida a la mezcla de leche condensada y limón con movimientos envolventes. Esto es clave para que el postre mantenga el aire y quede liviano. Armado y frío: Volcá toda la crema sobre el molde forrado con pionono. Si te sobró masa, podés poner una “tapa” de pionono arriba para cerrar el postre. Congelado: Llevá al freezer por un mínimo de 4 a 6 horas (o mejor de un día para el otro) para que tome la consistencia de postre helado. Toque final: Desmoldá con cuidado sobre una fuente, retirá el papel film y decorá con frutas a gusto. Los frutos rojos le quedan espectaculares para contrastar con la acidez del limón.

Este postre es la solución perfecta tanto para cerrar una cena con amigos como para tener en el freezer y sacarse el antojo dulce de la tarde. Es fresco, liviano y ¡una verdadera bomba!