Cómo hacer un postre de frutillas y crema granizada: la receta saludable para el antojo dulce

Hay algo muy real en esa necesidad de cerrar el día con algo rico. No siempre da ganas de caer en el chocolate de kiosco y ahí es donde entran estas recetas caseras, simples y más equilibradas. Agus Liporace, conocida en redes como @kulinaria.recetas, compartió en TikTok este postre de frutillas y crema granizada que se volvió favorito de muchos por su combinación de sabor, textura y practicidad.

Además, es una receta súper adaptable. Podés usar galletitas integrales, granola o una mezcla de ambas. Endulzá a gusto y ajustá las cantidades según el tamaño del recipiente. Funciona tanto como postre individual diario como para compartir en una comida informal.

Así queda el postre de frutillas y crema.

Qué ingredientes se necesitan para hacer postre de frutillas y crema granizada

300 g de yogur natural

200 g de queso crema

60 g de chocolate amargo picado

250 g de frutillas

Un chorrito de jugo de limón

2 cucharadas de semillas de chía

Miel o endulzante a gusto

Galletitas integrales o granola

Leche, cantidad necesaria para humedecer

Postre de frutillas y crema granizada en simples pasos.

Paso a paso, cómo preparar postre de frutillas y crema granizada

Lavá y cortá las frutillas. Llevá a una sartén a fuego bajo con el jugo de limón. Cociná hasta que estén blandas, agregá un poco de miel y las semillas de chía. Reservá y dejá enfriar. En un bowl, mezclá el yogur natural con el queso crema, esencia de vainilla y endulzante a gusto. Sumá el chocolate amargo picado y mezclá bien para lograr la crema granizada. Humedecé las galletitas o granola con un poco de leche. Armá el postre en capas: galletitas, crema granizada y frutillas. Repetí hasta completar el recipiente. Llevá a la heladera por al menos una hora antes de servir.

Este postre de frutillas y crema granizada demuestra que comer algo dulce no tiene por qué ser complicado ni pesado. Es fresco, rendidor y perfecto para disfrutar de a poco. Ideal para tener listo en la heladera y regalarse ese momento dulce que cierra el día con una sonrisa.