Cómo hacer un postre cremoso de frutillas versión saludable: la receta de Paulina Cocina ideal para el verano

Paulina Cocina compartió esta receta con una idea simple: usar el dulzor natural de la fruta, sumar crema y lograr una textura bien “nube”, casi como mousse fría. No por nada el video se llenó de comentarios tipo “lo hago hoy”. Ella misma lo cuenta sin vueltas.

La gracia de este postre es que no queda tan intenso como un helado, pero sí te apaga el antojo de dulce. Además, no lleva azúcar ni horno, así que es ideal para esos días en los que querés algo rico sin prender fuego la cocina. Lo podés preparar en 10 minutos, dejarlo enfriar y tener merienda lista para varios días.

Este postre es ideal para compañar con cereales.

Qué ingredientes se necesitan para hacer el postre cremoso de frutillas

1 puñado de frutillas lavadas y sin cabito

Jugo de 1/2 limón

Endulzante a gusto

2 cucharadas de queso crema

1 cucharada de yogur natural

200 g de crema de leche bien fría

Así de cremoso queda el postre.

Paso a paso, cómo preparar el postre cremoso de frutillas

Mixeá un poco las frutillas, solo para que no queden trozos grandes. Agregá el queso crema, el yogur, el jugo de limón y el endulzante. Volvé a mixear hasta integrar. Batí la crema de leche fría en otro bowl hasta que tome cuerpo, pero sin llegar a manteca. Uní ambas preparaciones con movimientos envolventes, de a poco, para mantener el aire. Pasá la mezcla a cuenquitos o a un recipiente con tapa y llevá a heladera varias horas, idealmente toda la noche.

Cuando lo servís, queda rosita, suave y con un toque ácido que equilibra todo. Podés coronarlo con más frutillas, un poco de ralladura de limón o unas almendras picadas si querés subirle el ego.