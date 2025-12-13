Cómo hacer un pan dulce súper esponjoso: la receta infalible de Luciano García, de Cocineros Argentinos para estas Fiestas

El pan dulce es el clásico indiscutido de la mesa de fin de año en Argentina, pero muchas veces, prepararlo en casa resulta costoso o se obtiene un resultado denso y seco. El chef Luciano García de Cocineros Argentinos compartió el método para hacer una masa que rinde dos Pan Dulces de 1 kilo, reduciendo costos y garantizando una miga suave, húmeda y que se mantiene tierna por varios días.

La clave de la receta es la utilización de una “masa previa” (o esponja) para asegurar el crecimiento, y la técnica de reducción de manteca, utilizando aceite para prolongar la conservación.

Cómo hacer un pan dulce económico y esponjoso: la receta infalible de Luciano García, de Cocineros Argentinos

Ingredientes clave (para 2 Pan Dulces de 1 kg)

Esta receta se divide en dos fases.

Para la masa previa

La masa previa le da fuerza al leudado de la masa final:

Harina de trigo 000 (o de panadería): 150 gramos.

Agua: 75 cc.

Azúcar: 1 cucharada.

Miel (o jarabe): 1 cucharada (actúa como alimento para la levadura y conservante).

Levadura fresca: 15 gramos (o la mitad si es seca).

Para la masa final

Harina de trigo 0000 (o de repostería): 350 gramos.

Azúcar: 100 gramos (se puede usar azúcar rubio o mascabado).

Huevos: 2 unidades.

Extracto de malta (o más miel): 1 cucharada.

Leche: 50 cc.

Levadura fresca: 40 gramos.

Manteca (mantequilla): 60 gramos.

Aceite de girasol o maíz: 40 cc (opcional, pero recomendado para más humedad).

Aromas: Ralladura de limón, ralladura de naranja, esencia de vainilla, esencia de almendras, un chorrito de ron o licor (opcional).

Frutos y secos: La cantidad recomendada es el 50% del peso de la harina (ej: 500 gramos por kilo de harina total). Pueden ser maní, frutas abrillantadas, pasas de uva, chips de chocolate.

Paso a paso: los secretos del panadero

El proceso requiere tiempo de reposo, pero el resultado compensa la espera.

Preparación de la Masa Previa

Activar la levadura: Mezclar el agua tibia (menos de 37 °C), la miel, la levadura y el azúcar. Masa Previa: Incorporar la harina (se recomienda usar 000 para esta fase) y mezclar hasta formar un bollo. Primer Leudado: Tapar y dejar reposar la masa previa en un lugar cálido hasta que triplique su volumen. Esto puede hacerse el día anterior y reservarse en la heladera.

Amasado e Integración

Mezcla de líquidos y aromas: En un bol aparte, combinar los huevos, el azúcar, la leche, el extracto de malta y todos los aromas (ralladuras, esencias, alcohol). Integración de la Masa Previa: Incorporar la masa previa (ahora una esponja) a esta mezcla. Agregar la levadura fresca restante desgranada y la harina 0000. Amasar hasta formar un bollo y dejar reposar unos minutos. Golpeo: Incorporar la manteca blanda (y el aceite, si lo usa) en dos o tres tandas. Este es un punto crítico: debe golpear y envolver la masa contra la mesada durante unos 6 minutos hasta que se despegue de la mano. Esto es fundamental para activar el gluten e integrar la grasa.

Frutos y Moldeado

Segundo Leudado (sin fruta): Dejar el bollo liso y sin fruta reposar hasta que duplique su tamaño (aproximadamente 2 horas o más, dependiendo del clima). Este descanso sin la fruta ayuda a que crezca más fácilmente. Incorporar la fruta: Colocar la masa sobre la mesada. Distribuir la fruta deseada. Para integrar sin romper la red de gluten, cortar la masa al medio y superponer los trozos, repitiendo el corte y superposición hasta que la fruta esté bien distribuida. Moldeado: Dividir la masa en dos bollos de 1 kilo (para los moldes de 1 kg) o medio kilo. Realizar un doble bollado: primero hacer un bollo y dejar reposar brevemente. Luego, amasarlo por segunda vez, pellizcando la base para generar una “costura” u “ombligo”. Molde: Colocar el bollo en el molde de papel, con la costura hacia abajo. La masa debe ocupar solo un tercio o menos del alto del molde.

Horneado y Enfriamiento