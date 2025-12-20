Cómo hacer un licuado bicolor: la receta súper refrescante con solo 5 ingredientes

El licuado bicolor es una de esas recetas que parecen complicadas, pero en realidad se hacen en minutos. La clave está en trabajar las capas por separado y respetar las texturas. El resultado es un smoothie bien espeso abajo, más liviano arriba y con un contraste de colores que suma puntos sin esfuerzo.
La receta la compartió Javier Rosemberg en redes y rápidamente llamó la atención por lo práctica y por lo tentadora. Ideal para una tarde de calor, para un brunch o simplemente para darse un gusto refrescante sin prender el horno ni complicarse de más. Además, lleva ingredientes fáciles y rendidores.
Qué ingredientes se necesitan para hacer un licuado bicolor
- 200 g de frutos rojos congelados
- 2 manzanas verdes
- 200 g de yogur
- 100 g de leche
- Miel, azúcar o endulzante a gusto
Paso a paso, cómo preparar el licuado bicolor
- Colocá en la licuadora 200 g de frutos rojos congelados y 100 g de yogur.
- Sumá miel, azúcar o endulzante a gusto.
- Licuá hasta lograr una mezcla bien espesa.
- Serví esta primera preparación llenando la mitad de cada vaso.
- Llevá los vasos a la heladera mientras preparás la segunda capa.
- Para la segunda parte, colocá en la licuadora las manzanas verdes peladas y cortadas.
- Agregá un puñado de frutos rojos, un poco de yogur y los 100 g de leche.
- Endulzá nuevamente a gusto.
- Licuá hasta obtener una textura más liviana.
- Retirá los vasos de la heladera y completalos con cuidado para que se vea el efecto bicolor.
- Decorá si querés y serví bien frío.
El resultado es un smoothie “suculento”, como lo define Javier en el video. Fresco, cremoso y visualmente irresistible.