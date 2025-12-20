Cómo hacer un licuado bicolor: la receta súper refrescante con solo 5 ingredientes

El licuado bicolor es una de esas recetas que parecen complicadas, pero en realidad se hacen en minutos. La clave está en trabajar las capas por separado y respetar las texturas. El resultado es un smoothie bien espeso abajo, más liviano arriba y con un contraste de colores que suma puntos sin esfuerzo.

La receta la compartió Javier Rosemberg en redes y rápidamente llamó la atención por lo práctica y por lo tentadora. Ideal para una tarde de calor, para un brunch o simplemente para darse un gusto refrescante sin prender el horno ni complicarse de más. Además, lleva ingredientes fáciles y rendidores.

Este batido es una opción diferente para la merienda.

Qué ingredientes se necesitan para hacer un licuado bicolor

200 g de frutos rojos congelados

2 manzanas verdes

200 g de yogur

100 g de leche

Miel, azúcar o endulzante a gusto

Este batido es ideal para sumar fruta en el verano.

Paso a paso, cómo preparar el licuado bicolor

Colocá en la licuadora 200 g de frutos rojos congelados y 100 g de yogur.

Sumá miel, azúcar o endulzante a gusto.

Licuá hasta lograr una mezcla bien espesa.

Serví esta primera preparación llenando la mitad de cada vaso.

Llevá los vasos a la heladera mientras preparás la segunda capa.

Para la segunda parte, colocá en la licuadora las manzanas verdes peladas y cortadas.

Agregá un puñado de frutos rojos, un poco de yogur y los 100 g de leche.

Endulzá nuevamente a gusto.

Licuá hasta obtener una textura más liviana.

Retirá los vasos de la heladera y completalos con cuidado para que se vea el efecto bicolor.

Decorá si querés y serví bien frío.

El resultado es un smoothie “suculento”, como lo define Javier en el video. Fresco, cremoso y visualmente irresistible.