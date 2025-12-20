Vía Gourmet / Recetas

Cómo hacer un licuado bicolor: la receta súper refrescante con solo 5 ingredientes

Este batido bicolor se volvió viral por su simpleza y por lo bien que queda en cualquier mesa de verano.

Shaiel Teran Velazquez
Shaiel Teran Velazquez

20 de diciembre de 2025,

Cómo hacer un licuado bicolor: la receta súper refrescante con solo 5 ingredientes
Cómo hacer este batido bicolor.

El licuado bicolor es una de esas recetas que parecen complicadas, pero en realidad se hacen en minutos. La clave está en trabajar las capas por separado y respetar las texturas. El resultado es un smoothie bien espeso abajo, más liviano arriba y con un contraste de colores que suma puntos sin esfuerzo.

La receta la compartió Javier Rosemberg en redes y rápidamente llamó la atención por lo práctica y por lo tentadora. Ideal para una tarde de calor, para un brunch o simplemente para darse un gusto refrescante sin prender el horno ni complicarse de más. Además, lleva ingredientes fáciles y rendidores.

Este batido es una opción diferente para la merienda.
Este batido es una opción diferente para la merienda.

Qué ingredientes se necesitan para hacer un licuado bicolor

  • 200 g de frutos rojos congelados
  • 2 manzanas verdes
  • 200 g de yogur
  • 100 g de leche
  • Miel, azúcar o endulzante a gusto
Este batido es ideal para sumar fruta en el verano.
Este batido es ideal para sumar fruta en el verano.

Paso a paso, cómo preparar el licuado bicolor

  • Colocá en la licuadora 200 g de frutos rojos congelados y 100 g de yogur.
  • Sumá miel, azúcar o endulzante a gusto.
  • Licuá hasta lograr una mezcla bien espesa.
  • Serví esta primera preparación llenando la mitad de cada vaso.
  • Llevá los vasos a la heladera mientras preparás la segunda capa.
  • Para la segunda parte, colocá en la licuadora las manzanas verdes peladas y cortadas.
  • Agregá un puñado de frutos rojos, un poco de yogur y los 100 g de leche.
  • Endulzá nuevamente a gusto.
  • Licuá hasta obtener una textura más liviana.
  • Retirá los vasos de la heladera y completalos con cuidado para que se vea el efecto bicolor.
  • Decorá si querés y serví bien frío.

El resultado es un smoothie “suculento”, como lo define Javier en el video. Fresco, cremoso y visualmente irresistible.

Temas Relacionados

MÁS DE Recetas
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS