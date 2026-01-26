Cómo hacer un lemon pie saludable y sin horno: la receta más fácil para disfrutar de algo dulce en verano

El lemon pie es el rey indiscutido de las mesas dulces en Argentina, pero aceptémoslo: prender el horno y hacer el merengue tradicional puede ser un embole. Por suerte, Pulicocina creó una versión que está revolucionando las redes: se hace al microondas, es apta para celíacos (si usás los ingredientes adecuados) y no lleva azúcar en la crema.
Esta receta es ideal para quienes buscan un postre express, liviano y con ese equilibrio justo entre la acidez del limón y la dulzura del merengue.
Ingredientes: lo que necesitás para tu molde de 15-18 cm
Si tenés un molde más grande (de los clásicos de 24 o 26 cm), te conviene duplicar estas cantidades para que te quede con buena altura.
Para la base:
- Galletitas: 200g (podés usar sin azúcar y sin gluten para que sea más sano).
- Manteca o aceite de coco: 75g (fundidos).
Para la crema de limón (sin azúcar):
- Yemas: 2 unidades.
- Almidón de maíz: 50g.
- Jugo de limón: 100ml (exprimido natural).
- Leche: 200ml (común o vegetal).
- Ralladura de limón: de 1 unidad.
- Endulzante: 1 cucharada de stevia o edulcorante líquido (si preferís azúcar, usá media taza).
Para el merengue:
- Claras de huevo: 2 unidades.
- Azúcar: 60g.
Paso a paso: preparalo en tiempo récord
- La base crocante: Primero, procesá o triturá bien las galletitas y mezclalas con la manteca fundida hasta que parezca arena mojada. Cubrí el fondo de un molde desmontable presionando bien. Tip: Si no tenés molde desmontable, forralo con papel film para que desmoldarlo sea una pavada.
- Crema de limón al microondas: En un bol, mezclá todos los ingredientes de la crema. Llevalo al microondas a potencia máxima en tandas de 30 segundos, sacando y revolviendo con un batidor en cada pausa hasta que espese. No te pases de mambo: cuando enfría, toma más cuerpo. Volcá esto sobre la base y mandalo a la heladera una hora.
- El truco del merengue express: Batí las claras con el azúcar por un minuto. Meté el bol al microondas por 1 minuto exacto. Sacalo y batí con batidora eléctrica hasta que tome volumen y quede firme. Si le falta consistencia, dale 30 segundos más de microondas y volvé a batir.
- Armado final: Cubrí la crema con el merengue haciendo picos o de forma rústica. Dejalo enfriar una hora más en la heladera para que todos los sabores se asienten y disfrutá de un postre de nivel profesional hecho en casa.