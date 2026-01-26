Cómo hacer un lemon pie saludable y sin horno: la receta más fácil para disfrutar de algo dulce en verano

El lemon pie es el rey indiscutido de las mesas dulces en Argentina, pero aceptémoslo: prender el horno y hacer el merengue tradicional puede ser un embole. Por suerte, Pulicocina creó una versión que está revolucionando las redes: se hace al microondas, es apta para celíacos (si usás los ingredientes adecuados) y no lleva azúcar en la crema.

Esta receta es ideal para quienes buscan un postre express, liviano y con ese equilibrio justo entre la acidez del limón y la dulzura del merengue.

Lemon pie apto para celíacos (imagen ilustrativa)

Ingredientes: lo que necesitás para tu molde de 15-18 cm

Si tenés un molde más grande (de los clásicos de 24 o 26 cm), te conviene duplicar estas cantidades para que te quede con buena altura.

Para la base:

Galletitas: 200g (podés usar sin azúcar y sin gluten para que sea más sano).

Manteca o aceite de coco: 75g (fundidos).

Para la crema de limón (sin azúcar):

Yemas: 2 unidades.

Almidón de maíz: 50g.

Jugo de limón: 100ml (exprimido natural).

Leche: 200ml (común o vegetal).

Ralladura de limón: de 1 unidad.

Endulzante: 1 cucharada de stevia o edulcorante líquido (si preferís azúcar, usá media taza).

Para el merengue:

Claras de huevo: 2 unidades.

Azúcar: 60g.

Paso a paso: preparalo en tiempo récord