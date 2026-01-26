Vía Gourmet / Recetas

Cómo hacer un lemon pie saludable y sin horno: la receta más fácil para disfrutar de algo dulce en verano

Esta versión “fit” del lemon pie se hace en minutos, usa ingredientes saludables y el resultado es una bomba. Enterate cómo prepararlo sin tener que prender el horno.

Paulina Pereyra
Paulina Pereyra

26 de enero de 2026,

Cómo hacer un lemon pie saludable y sin horno: la receta más fácil para disfrutar de algo dulce en verano
¿Tenés ganas de algo dulce pero no querés prender el horno? Esta versión "fit" del lemon pie se hace en minutos, usa ingredientes saludables y el resultado es una bomba. Enterate cómo prepararlo.

El lemon pie es el rey indiscutido de las mesas dulces en Argentina, pero aceptémoslo: prender el horno y hacer el merengue tradicional puede ser un embole. Por suerte, Pulicocina creó una versión que está revolucionando las redes: se hace al microondas, es apta para celíacos (si usás los ingredientes adecuados) y no lleva azúcar en la crema.

Esta receta es ideal para quienes buscan un postre express, liviano y con ese equilibrio justo entre la acidez del limón y la dulzura del merengue.

Lemon pie apto para celíacos (imagen ilustrativa)
Lemon pie apto para celíacos (imagen ilustrativa)

Ingredientes: lo que necesitás para tu molde de 15-18 cm

Si tenés un molde más grande (de los clásicos de 24 o 26 cm), te conviene duplicar estas cantidades para que te quede con buena altura.

Para la base:

  • Galletitas: 200g (podés usar sin azúcar y sin gluten para que sea más sano).
  • Manteca o aceite de coco: 75g (fundidos).

Para la crema de limón (sin azúcar):

  • Yemas: 2 unidades.
  • Almidón de maíz: 50g.
  • Jugo de limón: 100ml (exprimido natural).
  • Leche: 200ml (común o vegetal).
  • Ralladura de limón: de 1 unidad.
  • Endulzante: 1 cucharada de stevia o edulcorante líquido (si preferís azúcar, usá media taza).

Para el merengue:

  • Claras de huevo: 2 unidades.
  • Azúcar: 60g.

Paso a paso: preparalo en tiempo récord

  1. La base crocante: Primero, procesá o triturá bien las galletitas y mezclalas con la manteca fundida hasta que parezca arena mojada. Cubrí el fondo de un molde desmontable presionando bien. Tip: Si no tenés molde desmontable, forralo con papel film para que desmoldarlo sea una pavada.
  2. Crema de limón al microondas: En un bol, mezclá todos los ingredientes de la crema. Llevalo al microondas a potencia máxima en tandas de 30 segundos, sacando y revolviendo con un batidor en cada pausa hasta que espese. No te pases de mambo: cuando enfría, toma más cuerpo. Volcá esto sobre la base y mandalo a la heladera una hora.
  3. El truco del merengue express: Batí las claras con el azúcar por un minuto. Meté el bol al microondas por 1 minuto exacto. Sacalo y batí con batidora eléctrica hasta que tome volumen y quede firme. Si le falta consistencia, dale 30 segundos más de microondas y volvé a batir.
  4. Armado final: Cubrí la crema con el merengue haciendo picos o de forma rústica. Dejalo enfriar una hora más en la heladera para que todos los sabores se asienten y disfrutá de un postre de nivel profesional hecho en casa.

Temas Relacionados

MÁS DE Recetas
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS