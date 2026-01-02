El Lemon Pie es, sin dudas, uno de los clásicos más queridos de la pastelería argentina. Sin embargo, lograr que la masa sea crocante, el relleno tenga la consistencia justa y el merengue no suelte líquido tiene sus trucos. En una de sus clases magistrales, la chef Gladys Olazar de Cocineros Argentinos compartió el paso a paso detallado para que este postre te salga impecable desde el primer intento.

La clave de Gladys está en respetar los tiempos de frío y en la técnica del merengue italiano, que le da esa terminación brillante y firme que todos buscamos.

Cómo hacer un lemon pie con el merengue perfecto: la receta de Gladys Olazar, de Cocineros Argentinos que no falla

Ingredientes necesarios

Para que la organización sea perfecta, dividimos los ingredientes según las tres capas del postre:

Para la masa (base dulce):

Harina 0000: 250 gramos.

Manteca fría: 125 gramos (cortada en cubitos).

Azúcar impalpable: 100 gramos.

Yema de huevo: 1 unidad.

Esencia de vainilla: 1 chorrito.

Ralladura de limón: 1 unidad.

Para el relleno (crema de limón):

Agua: 500 cc.

Azúcar: 200 gramos.

Jugo de limón: 150 cc.

Almidón de maíz (fécula): 60 gramos.

Yemas de huevo: 4 unidades.

Manteca: 30 gramos.

Ralladura de limón: 1 unidad.

Para el merengue italiano:

Claras de huevo: 4 unidades.

Azúcar: 240 gramos.

Agua: cantidad necesaria (solo para cubrir el azúcar).

Lemon pie apto para celíacos (imagen ilustrativa)

El paso a paso del lemon pie al estilo Gladys Olazar

El éxito del Lemon Pie depende de la paciencia y del orden en la preparación.

La base: Para la masa, Gladys utiliza la técnica del arenado: se mezcla la harina con la manteca fría y el azúcar impalpable hasta obtener una textura similar a la arena. Es fundamental no amasar de más para no darle calor a la manteca. Una vez que sumás la yema y la esencia, formás el bollo, lo envolvés en film y lo llevás a la heladera por al menos 30 minutos. Después, estirás la masa, forrás el molde y hacés una precocción (horno medio, unos 10-12 minutos) con un peso encima para que no se baje. La crema de limón: En una ollita, poné a calentar el agua con la mitad del azúcar y la ralladura. Aparte, mezclá las yemas con la otra mitad del azúcar y el almidón de maíz hasta que no queden grumos. Cuando el agua rompa el hervor, volcá una parte sobre la mezcla de yemas (esto se llama templar) y luego devolvé todo al fuego. Cociná revolviendo siempre hasta que espese y hierva por un minuto. Al apagar el fuego, sumá el jugo de limón y la manteca para darle brillo. Importante: cubrí la crema con film en contacto para que no se forme una “costra” mientras se enfría. El merengue italiano: Para el merengue, prepará un almíbar con el azúcar y el agua hasta que llegue al “punto bolita media” (118°C). Mientras tanto, batí las claras a punto nieve. Cuando el almíbar esté listo, vertelo en forma de hilo sobre las claras mientras seguís batiendo a velocidad máxima. El secreto es seguir batiendo hasta que el bol de la batidora esté completamente frío. Esto garantiza un merengue firme que no se baja. Armado final: Rellená la base ya cocida y fría con la crema de limón. Por encima, decorá con el merengue usando una manga o simplemente con una cuchara para darle un estilo más rústico. Si tenés un soplete de cocina, podés darle un toque dorado a las puntas del merengue para que luzca espectacular.

Este Lemon Pie es el equilibrio ideal entre la acidez del limón y la suavidad del merengue. ¡Una receta que tenés que tener guardada para cualquier ocasión especial!