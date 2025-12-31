Cómo hacer un jugo detox: el truco casero para desinflamar el abdomen después de las Fiestas

La receta, compartida por Mariu Olmedo en TikTok y celebrada por miles de usuarios, propone una combinación simple pero súper efectiva. Con pocos ingredientes, logra una bebida fresca que muchos eligen para acompañar sus rutinas de bienestar. Mariu lo presenta como su infusión favorita después de comidas pesadas: “Si te pasa como a mí que comiste de más y te sentís hinchada, pesada, te traigo alta data, infusión detox para desinflamar el abdomen”.
El paso a paso es claro, rápido y sin complicaciones. No requiere licuadora, ni exprimidor, ni técnicas especiales. Solo hace falta cortar, mezclar y dejar reposar unos minutos para que el agua absorba todos los sabores. Además, al servirse bien fría, se vuelve ideal para los días de calor o para arrancar la mañana con un shock de frescura.
Qué ingredientes se necesitan para hacer el jugo detox
- 1 litro de agua fría
- Hielo a gusto
- 1 trozo pequeño de jengibre pelado
- ½ pepino
- 1 limón
- Hojas de menta fresca
- Opcional: una cucharadita de miel si preferís un toque dulce
Paso a paso, cómo preparar el jugo detox
- Llená un vaso grande o jarra con hielo para lograr una bebida bien refrescante.
- Pelá un pedacito de jengibre y cortalo en láminas finas.
- Cortá la mitad del pepino en rodajas finas para que libere más sabor.
- Cortá un limón en rodajas o cuartos y agregalo directamente al vaso o jarra.
- Sumá unas hojitas de menta, que aportan aroma y frescura.
- Verté un litro de agua, mezclá bien y dejá reposar unos minutos.
- Probá y ajustá, agregando miel si querés un sabor más suave.
Este jugo detox casero es una alternativa natural, económica y fácil para acompañar tus días después de comidas pesadas. Podés tomarlo a lo largo del día o prepararlo a la mañana y llevarlo en una botella.