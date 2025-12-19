Cómo hacer un exquisito pan relleno con solo 8 ingredientes: la receta fácil y rápida para disfrutar en estas Fiestas

Cuando llegan las Fiestas, todos buscamos recetas que sumen sin complicar. Algo rico, vistoso y que se pueda adaptar a lo que haya en la heladera. En ese punto, el pan relleno se convierte en un comodín absoluto. Funciona como entrada, acompañamiento o protagonista de la picada, y encima se hace con ingredientes básicos.
Esta versión de Cande Intorno, conocida como @kitchentips.arg en TikTok, se volvió viral por una razón clara: no exige técnica panadera ni amasados eternos. Con una masa simple, un tiempo corto de reposo y un relleno a gusto, el resultado parece de panadería pero se hace en casa sin drama. Ideal para quienes quieren lucirse sin pasar horas frente al horno.
Qué ingredientes se necesitan para hacer pan relleno
- 300 g de harina 000
- 125 ml de agua tibia
- ½ sobre de levadura seca
- Sal a gusto
Para el relleno:
- Jamón
- Queso mozzarella
- Tomates secos
- Aceitunas
Paso a paso, cómo preparar pan relleno
- Colocá la harina en un bol y agregá la sal.
- Sumá la levadura seca y mezclá.
- Incorporá el agua tibia de a poco y uní hasta formar una masa.
- Amasá apenas hasta integrar y lograr una textura lisa.
- Tapá el bol y dejá reposar la masa entre 30 y 40 minutos.
- Pasado el tiempo, estirá la masa sobre la mesada enharinada.
- Distribuí el relleno elegido de manera pareja.
- Enrollá o cerrá el pan con cuidado, sellando bien los bordes.
- Colocá en una fuente aceitada, hacé cortes superficiales si querés y pincelá con huevo o aceite.
- Llevá a horno precalentado a 180° durante unos 30 minutos, hasta que esté dorado.
El pan relleno tiene algo que nunca falla: aroma a casa y sabor a festejo. Se sirve tibio, se corta en rodajas generosas y desaparece rápido de la mesa. Es simple, adaptable y perfecto para compartir.