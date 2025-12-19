Vía Gourmet / Recetas

Cómo hacer un exquisito pan relleno con solo 8 ingredientes: la receta fácil y rápida para disfrutar en estas Fiestas

Una opción casera, rendidora y sin vueltas que es ideal cualquier mesa navideña.

19 de diciembre de 2025

Cuando llegan las Fiestas, todos buscamos recetas que sumen sin complicar. Algo rico, vistoso y que se pueda adaptar a lo que haya en la heladera. En ese punto, el pan relleno se convierte en un comodín absoluto. Funciona como entrada, acompañamiento o protagonista de la picada, y encima se hace con ingredientes básicos.

Esta versión de Cande Intorno, conocida como @kitchentips.arg en TikTok, se volvió viral por una razón clara: no exige técnica panadera ni amasados eternos. Con una masa simple, un tiempo corto de reposo y un relleno a gusto, el resultado parece de panadería pero se hace en casa sin drama. Ideal para quienes quieren lucirse sin pasar horas frente al horno.

Así queda el pan relleno.
Así queda el pan relleno.

Qué ingredientes se necesitan para hacer pan relleno

  • 300 g de harina 000
  • 125 ml de agua tibia
  • ½ sobre de levadura seca
  • Sal a gusto

Para el relleno:

  • Jamón
  • Queso mozzarella
  • Tomates secos
  • Aceitunas
Esta receta se hace en simples pasos.
Esta receta se hace en simples pasos.

Paso a paso, cómo preparar pan relleno

  1. Colocá la harina en un bol y agregá la sal.
  2. Sumá la levadura seca y mezclá.
  3. Incorporá el agua tibia de a poco y uní hasta formar una masa.
  4. Amasá apenas hasta integrar y lograr una textura lisa.
  5. Tapá el bol y dejá reposar la masa entre 30 y 40 minutos.
  6. Pasado el tiempo, estirá la masa sobre la mesada enharinada.
  7. Distribuí el relleno elegido de manera pareja.
  8. Enrollá o cerrá el pan con cuidado, sellando bien los bordes.
  9. Colocá en una fuente aceitada, hacé cortes superficiales si querés y pincelá con huevo o aceite.
  10. Llevá a horno precalentado a 180° durante unos 30 minutos, hasta que esté dorado.

El pan relleno tiene algo que nunca falla: aroma a casa y sabor a festejo. Se sirve tibio, se corta en rodajas generosas y desaparece rápido de la mesa. Es simple, adaptable y perfecto para compartir.

