Cómo hacer un dip de queso con forma de árbol de Navidad: la receta para sorprender estas Fiestas

Entre panes caseros, ensaladas frías y clásicos de siempre, la mesa de las Fiestas pide algo distinto, divertido y práctico. Y este arbolito de queso crema que compartió @sabrina.recetas en Instagram cumple todo: es vistoso, económico y no requiere más que mezclar, moldear y decorar. El resultado es un dip cremoso que se come con crackers, grisines o lo que tengas a mano.
El truco para que quede prolijo es darle forma con papel film y llevarlo unos minutos al freezer para que tome consistencia. Después sí, viene la parte más linda: cubrirlo de verde, armar la estrella y decorarlo a gusto. Podés hacerlo con varias horas de anticipación y dejarlo en heladera hasta el momento de servir.
Qué ingredientes se necesitan para hacer un arbolito de queso crema
- Queso crema firme (tipo Finlandia)
- Sal y pimienta
- Perejil picado
- Cerezas al marrasquino (opcional)
- Almendras
- Queso pategrás para la estrella
- Crackers, grisines o tostadas para acompañar
Paso a paso, cómo preparar el dip de queso con forma de árbol de Navidad
- Colocá el queso crema en un bowl y salpimentá a gusto.
- Mezclá bien hasta que quede una pasta uniforme.
- Pasá la mezcla a un papel film y envolvela dándole forma de cono, como un arbolito.
- Llevá al freezer durante 10 minutos para que se endurezca y sea más fácil de manipular.
- Retirá el film con cuidado y pasá el arbolito por perejil picado hasta cubrirlo completamente.
- Cortá una estrella de queso pategrás y colocala en la punta.
- Decorá con cerezas, almendras, tomates cherry o lo que tengas disponible.
- Colocá el dip sobre una fuente y rodealo con grisines o galletitas.
Este arbolito de queso crema es una de esas recetas que parecen más complejas de lo que son. En realidad, se prepara en menos de 15 minutos y levanta la mesa navideña como pocas cosas.