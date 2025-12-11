Vía Gourmet / Recetas

Cómo hacer un dip de queso con forma de árbol de Navidad: la receta para sorprender estas Fiestas

Un dip fácil, rico y festivo que se arma en minutos y decora la mesa como si lo hubiera hecho un profesional.

Shaiel Teran Velazquez
Shaiel Teran Velazquez

11 de diciembre de 2025,

Cómo hacer un dip de queso con forma de árbol de Navidad: la receta para sorprender estas Fiestas
Esta receta es ideal para la picada de Navidad.

Entre panes caseros, ensaladas frías y clásicos de siempre, la mesa de las Fiestas pide algo distinto, divertido y práctico. Y este arbolito de queso crema que compartió @sabrina.recetas en Instagram cumple todo: es vistoso, económico y no requiere más que mezclar, moldear y decorar. El resultado es un dip cremoso que se come con crackers, grisines o lo que tengas a mano.

El truco para que quede prolijo es darle forma con papel film y llevarlo unos minutos al freezer para que tome consistencia. Después sí, viene la parte más linda: cubrirlo de verde, armar la estrella y decorarlo a gusto. Podés hacerlo con varias horas de anticipación y dejarlo en heladera hasta el momento de servir.

Así queda el dip de queso.
Así queda el dip de queso.

Qué ingredientes se necesitan para hacer un arbolito de queso crema

  • Queso crema firme (tipo Finlandia)
  • Sal y pimienta
  • Perejil picado
  • Cerezas al marrasquino (opcional)
  • Almendras
  • Queso pategrás para la estrella
  • Crackers, grisines o tostadas para acompañar
Esta receta es muy fácil de hacer.
Esta receta es muy fácil de hacer.

Paso a paso, cómo preparar el dip de queso con forma de árbol de Navidad

  1. Colocá el queso crema en un bowl y salpimentá a gusto.
  2. Mezclá bien hasta que quede una pasta uniforme.
  3. Pasá la mezcla a un papel film y envolvela dándole forma de cono, como un arbolito.
  4. Llevá al freezer durante 10 minutos para que se endurezca y sea más fácil de manipular.
  5. Retirá el film con cuidado y pasá el arbolito por perejil picado hasta cubrirlo completamente.
  6. Cortá una estrella de queso pategrás y colocala en la punta.
  7. Decorá con cerezas, almendras, tomates cherry o lo que tengas disponible.
  8. Colocá el dip sobre una fuente y rodealo con grisines o galletitas.

Este arbolito de queso crema es una de esas recetas que parecen más complejas de lo que son. En realidad, se prepara en menos de 15 minutos y levanta la mesa navideña como pocas cosas.

