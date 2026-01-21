Cómo hacer un cono helado casero: la receta más fácil y rápida que se hizo viral en TikTok

En TikTok, las recetas de helado casero se multiplican cada verano, pero algunas logran destacarse por simples, ingeniosas y altamente tentadoras. Ese es el caso del cono helado que compartió Fer Gigliello, creador de contenido gastronómico, con una consigna clara: un helado distinto por semana durante enero. El resultado fue un postre que combina chocolate, crema y galletitas, y que se volvió viral por su practicidad.

Además, es una receta ideal para hacer con chicos o para resolver un antojo dulce sin prender el horno. Solo necesitás un poco de freezer y ganas de probar algo nuevo. En pocas horas, el helado está listo para disfrutar como si lo hubieras comprado.

Cono helado casero muy fácil de hacer.

Qué ingredientes se necesitan para hacer un cono helado casero

Para preparar dos conos helados, necesitás:

100 ml de crema de leche

2 cucharadas de leche condensada

3 galletitas, del sabor que prefieras

60 g de chocolate con leche o semiamargo

Con estos pocos ingredientes se logra una base perfecta, aunque la receta admite variaciones con golosinas, frutos secos o chips de chocolate.

Así queda el helado.

Paso a paso, cómo preparar el cono helado

Picá el chocolate y derretílo a baño María o en el microondas. Colocá el chocolate derretido dentro de una manga de pastelería y distribuílo por las paredes, girándola para que quede bien cubierta. Llevá la manga al freezer unos minutos para que el chocolate solidifique. En un bowl, batí la crema de leche con la leche condensada hasta que quede espesa. Sumá las galletitas picadas y mezclá bien. Sostené la manga con cuidado y rellená con la preparación cremosa. Cerrá la parte superior con un broche o gancho y llevá al freezer entre 4 y 5 horas. Retirá del frío, sacá la manga y serví el cono helado listo para disfrutar.

El resultado es un helado firme, cremoso y con un sabor que sorprende. Fer lo resume fácil: “Pueden hacerlo de cualquier golosina, háganlo que queda muy bueno”.