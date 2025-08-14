Cómo hacer un budín inglés digno de una pastelería: receta ideal para una tarde de mates

No hay nada que acompañe mejor una tarde fría de invierno que un buen budín inglés casero. Si además tiene frutas, un toque de miel y glaseado de naranja, ya es un golazo. Esta versión, compartida por Julián Elías Ferreira en TikTok, sorprendió por su resultado profesional y cosechó miles de likes.
“Es la primera vez que hago un budín inglés y realmente parece que lo saqué de una confitería”, contó Julián en su video, donde muestra el paso a paso para lograr una miga perfecta, húmeda y llena de sabor.
Qué ingredientes se necesitan para hacer budín inglés
Para la masa:
- 200 g de manteca a temperatura ambiente
- 200 g de azúcar
- 1 cucharada de miel
- 10 ml de esencia de vainilla
- 4 huevos
- 300 g de harina 0000
- 15 g de polvo de hornear
- 150 g de frutas abrillantadas
- 150 g de pasas de uva sin semillas
Para el glaseado:
- 100 g de azúcar impalpable
- Jugo de naranja, cantidad necesaria
Paso a paso, cómo preparar budín inglés casero
- Batí la manteca con el azúcar hasta lograr una textura cremosa y homogénea.
- Sumá la miel, la esencia de vainilla y la ralladura de una naranja.
- Incorporá los huevos de a uno, batiendo bien después de cada incorporación.
- Tamizá la harina con el polvo de hornear y agregala en dos tandas.
- Enhariná las pasas y las frutas abrillantadas antes de sumarlas a la masa.
- Verté la mezcla en un molde con papel manteca, emparejá la superficie y horneá a 170 °C por 50 minutos.
- Mezclá azúcar impalpable con jugo de naranja hasta lograr una textura espesa y cubrí el budín una vez frío.
Podés decorarlo con más frutas, cáscaras confitadas o incluso nueces. Este budín inglés es una opción elegante y deliciosa para cualquier mateada invernal.