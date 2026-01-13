Vía Gourmet / Recetas

Cómo hacer un alfajor de turrón al estilo Quacker: la receta ideal para la merienda en simples pasos

Una receta simple, rendidora y perfecta para los fanáticos de lo dulce.

Shaiel Teran Velazquez
13 de enero de 2026

Si hay algo que enamora a los argentinos es el alfajor, y cuando aparece una versión reversionada, más todavía. Esta vez, Agus Vives sorprendió en TikTok con un alfajor de turrón estilo Quacker que combina texturas, chocolate y mucho dulce de leche. La publicación cosechó miles de reproducciones y comentarios de usuarios que ya quieren replicarlo en casa.

El paso a paso no requiere técnicas complicadas ni maquinaria especial. Lo fundamental es mezclar bien los ingredientes del relleno para lograr esa pasta suave y compacta, típica del turrón casero, y hornear unas tapitas de chocolate que se mantienen firmes sin necesidad de polvo leudante. La combinación final da como resultado un alfajor generoso, húmedo y perfecto para acompañar con un mate o un café a media tarde.

Así queda el alfajor por dentro.
Qué ingredientes se necesitan para hacer un alfajor de turrón Quacker

Para el relleno (aprox. 15 unidades):

  • 200 g de galletitas de agua trituradas
  • 200 g de avena instantánea
  • 200 g de manteca derretida
  • 200 g de chocolate semiamargo derretido
  • 200 g de dulce de leche repostero

Para las tapitas de chocolate:

  • 100 g manteca pomada
  • 50 g azúcar común
  • 1 cda esencia de vainilla
  • 1 huevo
  • 20 g cacao amargo
  • 100 g maicena
  • 130 g harina 0000
  • Ralladura de naranja (opcional)
  • 1 pizca de sal
El relleno queda súper cremoso.
Paso a paso, cómo preparar el alfajor de turrón Quacker

Para el relleno:

  • Triturar las galletitas hasta lograr una textura de arena fina.
  • Mezclar con la avena, la manteca derretida y el chocolate.
  • Agregar el dulce de leche y unir hasta obtener una pasta compacta.
  • Llevar a la heladera para que tome consistencia.

Para las tapitas:

  • Colocar todos los ingredientes juntos en un bol y unir hasta formar una masa homogénea.
  • Refrigerar la masa durante 1 hora.
  • Estirar y cortar tapitas del tamaño deseado.
  • Hornear 10 minutos a 180°.

Armado:

  • Rellenar cada tapita con una porción generosa de la mezcla de turrón.
  • Bañar los alfajores con chocolate semiamargo o con leche.
  • Dejar secar sobre papel manteca.

