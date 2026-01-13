Cómo hacer un alfajor de turrón al estilo Quacker: la receta ideal para la merienda en simples pasos

Si hay algo que enamora a los argentinos es el alfajor, y cuando aparece una versión reversionada, más todavía. Esta vez, Agus Vives sorprendió en TikTok con un alfajor de turrón estilo Quacker que combina texturas, chocolate y mucho dulce de leche. La publicación cosechó miles de reproducciones y comentarios de usuarios que ya quieren replicarlo en casa.

El paso a paso no requiere técnicas complicadas ni maquinaria especial. Lo fundamental es mezclar bien los ingredientes del relleno para lograr esa pasta suave y compacta, típica del turrón casero, y hornear unas tapitas de chocolate que se mantienen firmes sin necesidad de polvo leudante. La combinación final da como resultado un alfajor generoso, húmedo y perfecto para acompañar con un mate o un café a media tarde.

Así queda el alfajor por dentro.

Qué ingredientes se necesitan para hacer un alfajor de turrón Quacker

Para el relleno (aprox. 15 unidades):

200 g de galletitas de agua trituradas

200 g de avena instantánea

200 g de manteca derretida

200 g de chocolate semiamargo derretido

200 g de dulce de leche repostero

Para las tapitas de chocolate:

100 g manteca pomada

50 g azúcar común

1 cda esencia de vainilla

1 huevo

20 g cacao amargo

100 g maicena

130 g harina 0000

Ralladura de naranja (opcional)

1 pizca de sal

El relleno queda súper cremoso.

Paso a paso, cómo preparar el alfajor de turrón Quacker

Para el relleno:

Triturar las galletitas hasta lograr una textura de arena fina.

Mezclar con la avena, la manteca derretida y el chocolate.

Agregar el dulce de leche y unir hasta obtener una pasta compacta.

Llevar a la heladera para que tome consistencia.

Para las tapitas:

Colocar todos los ingredientes juntos en un bol y unir hasta formar una masa homogénea.

Refrigerar la masa durante 1 hora.

Estirar y cortar tapitas del tamaño deseado.

Hornear 10 minutos a 180°.

Armado: