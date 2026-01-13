Cómo hacer un alfajor de turrón al estilo Quacker: la receta ideal para la merienda en simples pasos

Si hay algo que enamora a los argentinos es el alfajor, y cuando aparece una versión reversionada, más todavía. Esta vez, Agus Vives sorprendió en TikTok con un alfajor de turrón estilo Quacker que combina texturas, chocolate y mucho dulce de leche. La publicación cosechó miles de reproducciones y comentarios de usuarios que ya quieren replicarlo en casa.
El paso a paso no requiere técnicas complicadas ni maquinaria especial. Lo fundamental es mezclar bien los ingredientes del relleno para lograr esa pasta suave y compacta, típica del turrón casero, y hornear unas tapitas de chocolate que se mantienen firmes sin necesidad de polvo leudante. La combinación final da como resultado un alfajor generoso, húmedo y perfecto para acompañar con un mate o un café a media tarde.
Qué ingredientes se necesitan para hacer un alfajor de turrón Quacker
Para el relleno (aprox. 15 unidades):
- 200 g de galletitas de agua trituradas
- 200 g de avena instantánea
- 200 g de manteca derretida
- 200 g de chocolate semiamargo derretido
- 200 g de dulce de leche repostero
Para las tapitas de chocolate:
- 100 g manteca pomada
- 50 g azúcar común
- 1 cda esencia de vainilla
- 1 huevo
- 20 g cacao amargo
- 100 g maicena
- 130 g harina 0000
- Ralladura de naranja (opcional)
- 1 pizca de sal
Paso a paso, cómo preparar el alfajor de turrón Quacker
Para el relleno:
- Triturar las galletitas hasta lograr una textura de arena fina.
- Mezclar con la avena, la manteca derretida y el chocolate.
- Agregar el dulce de leche y unir hasta obtener una pasta compacta.
- Llevar a la heladera para que tome consistencia.
Para las tapitas:
- Colocar todos los ingredientes juntos en un bol y unir hasta formar una masa homogénea.
- Refrigerar la masa durante 1 hora.
- Estirar y cortar tapitas del tamaño deseado.
- Hornear 10 minutos a 180°.
Armado:
- Rellenar cada tapita con una porción generosa de la mezcla de turrón.
- Bañar los alfajores con chocolate semiamargo o con leche.
- Dejar secar sobre papel manteca.