Cómo hacer tortas fritas sin grasa, al estilo Jimena Monteverde: receta ideal para la lluvia

Nada mejor para un día de lluvia que unas buenas tortas fritas caseras para acompañar el mate. Y si hay alguien que sabe de cocina fácil y rica, esa es Jimena Monteverde. La reconocida cocinera de televisión, famosa por su carisma y sus recetas prácticas, compartió su receta de este clásico argentino y te contamos cómo hacerlas paso a paso.

Monteverde, que se destaca como chef en Almorzando con Juana y La Noche de Mirtha, es experta en convertir platos tradicionales en preparaciones sencillas y accesibles. Con su estilo descontracturado, logra que cualquiera se anime a cocinar en casa. En especial, cuando llueve y se despierta antojo de tortas fritas.

Así quedan las tortas fritas.

Qué ingredientes se necesitan para hacer las tortas fritas al estilo Jimena Monteverde

250 g de harina 0000

250 g de harina leudante

3 cucharaditas de sal

250 cc de agua tibia (puede ser un poco más)

5 cucharadas de aceite

Azúcar (cantidad necesaria)

Aceite para freír (cantidad necesaria)

Tortas fritas con mate.

Paso a paso, cómo hacer las tortas fritas al estilo Jimena Monteverde