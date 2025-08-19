Cómo hacer tortas fritas sin grasa, al estilo Jimena Monteverde: receta ideal para la lluvia

Nada mejor para un día de lluvia que unas buenas tortas fritas caseras para acompañar el mate. Y si hay alguien que sabe de cocina fácil y rica, esa es Jimena Monteverde. La reconocida cocinera de televisión, famosa por su carisma y sus recetas prácticas, compartió su receta de este clásico argentino y te contamos cómo hacerlas paso a paso.
Monteverde, que se destaca como chef en Almorzando con Juana y La Noche de Mirtha, es experta en convertir platos tradicionales en preparaciones sencillas y accesibles. Con su estilo descontracturado, logra que cualquiera se anime a cocinar en casa. En especial, cuando llueve y se despierta antojo de tortas fritas.
Qué ingredientes se necesitan para hacer las tortas fritas al estilo Jimena Monteverde
- 250 g de harina 0000
- 250 g de harina leudante
- 3 cucharaditas de sal
- 250 cc de agua tibia (puede ser un poco más)
- 5 cucharadas de aceite
- Azúcar (cantidad necesaria)
- Aceite para freír (cantidad necesaria)
Paso a paso, cómo hacer las tortas fritas al estilo Jimena Monteverde
- En un bowl, colocar las harinas y mezclar.
- Hacer un hueco en el centro, agregar el aceite y el agua con sal.
- Revolver hasta integrar y amasar en la mesada hasta obtener una masa lisa.
- Tomar pequeños bollos, estirar con palo de amasar y darles forma circular.
- Hacer un corte en el centro de cada torta frita.
- Freír en aceite caliente hasta que estén doradas.
- Espolvorear con azúcar apenas salen del aceite y dejar reposar sobre papel absorbente. ¡Listo!