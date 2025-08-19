Vía Gourmet / Recetas

Cómo hacer tortas fritas sin grasa, al estilo Jimena Monteverde: receta ideal para la lluvia

La famosa cocinera compartió su manera infalible y sus mejores consejos para preparar este clásico argentino.

Shaiel Teran Velazquez

19 de agosto de 2025,

Cómo hacer tortas fritas.

Nada mejor para un día de lluvia que unas buenas tortas fritas caseras para acompañar el mate. Y si hay alguien que sabe de cocina fácil y rica, esa es Jimena Monteverde. La reconocida cocinera de televisión, famosa por su carisma y sus recetas prácticas, compartió su receta de este clásico argentino y te contamos cómo hacerlas paso a paso.

Monteverde, que se destaca como chef en Almorzando con Juana y La Noche de Mirtha, es experta en convertir platos tradicionales en preparaciones sencillas y accesibles. Con su estilo descontracturado, logra que cualquiera se anime a cocinar en casa. En especial, cuando llueve y se despierta antojo de tortas fritas.

Así quedan las tortas fritas.

Qué ingredientes se necesitan para hacer las tortas fritas al estilo Jimena Monteverde

  • 250 g de harina 0000
  • 250 g de harina leudante
  • 3 cucharaditas de sal
  • 250 cc de agua tibia (puede ser un poco más)
  • 5 cucharadas de aceite
  • Azúcar (cantidad necesaria)
  • Aceite para freír (cantidad necesaria)
Tortas fritas con mate.

Paso a paso, cómo hacer las tortas fritas al estilo Jimena Monteverde

  1. En un bowl, colocar las harinas y mezclar.
  2. Hacer un hueco en el centro, agregar el aceite y el agua con sal.
  3. Revolver hasta integrar y amasar en la mesada hasta obtener una masa lisa.
  4. Tomar pequeños bollos, estirar con palo de amasar y darles forma circular.
  5. Hacer un corte en el centro de cada torta frita.
  6. Freír en aceite caliente hasta que estén doradas.
  7. Espolvorear con azúcar apenas salen del aceite y dejar reposar sobre papel absorbente. ¡Listo!

