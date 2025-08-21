Cómo hacer tortas fritas sin gluten y versión dulce: la original receta para sorprender a la familia

La lluvia, un mate y unas tortas fritas son una de esas combinaciones infalibles para cualquier argentino. Pero ¿qué pasa con quienes no pueden consumir gluten? En TikTok, la cuenta @soyanisintacc compartió una receta que revolucionó a la comunidad celíaca: torta fritas sin gluten, esponjosas y doradas, hechas con una premezcla de pan y pizza.

La creadora del video probó la preparación con algunos toques personales, como la ralladura de mandarina y un toque de miel, que potenciaron el sabor. “La persona que inventó esto tiene todo mi amor incondicional”, aseguró en tono divertido mientras mostraba cómo quedaban doradas y crocantes después de freírlas.

Así de esponjosas quedan.

Qué ingredientes se necesitan para hacer torta fritas sin gluten

350 ml de leche tibia

1 huevo

5 cucharadas de aceite neutro

Ralladura de mandarina (o de naranja/limón)

1 cucharada de miel (podés usar azúcar en su lugar)

Azúcar impalpable para espolvorear

Grasa para freír

Esta receta es apta celíacos.

Paso a paso, cómo preparar torta fritas sin gluten

En un bowl, colocá la premezcla junto con la leche tibia, el huevo, el aceite y la miel. Sumá la ralladura de mandarina para darle aroma y mezclá hasta formar una masa suave. Tapá y dejá reposar unos minutos mientras calentás la grasa para freír. Estirá la masa sobre la mesada enharinada (con premezcla sin gluten) y cortá en círculos. Realizá un pequeño corte en el centro de cada torta frita para que se cocinen bien. Freí en grasa caliente hasta que estén doradas de ambos lados. Retirá sobre papel absorbente y espolvoreá con azúcar impalpable antes de servir.

Perfectas para un día de lluvia, para acompañar unos mates o para compartir en familia, estas torta fritas llegan para demostrar que lo rico también puede ser inclusivo.