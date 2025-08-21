Cómo hacer tortas fritas sin gluten y versión dulce: la original receta para sorprender a la familia

La lluvia, un mate y unas tortas fritas son una de esas combinaciones infalibles para cualquier argentino. Pero ¿qué pasa con quienes no pueden consumir gluten? En TikTok, la cuenta @soyanisintacc compartió una receta que revolucionó a la comunidad celíaca: torta fritas sin gluten, esponjosas y doradas, hechas con una premezcla de pan y pizza.
La creadora del video probó la preparación con algunos toques personales, como la ralladura de mandarina y un toque de miel, que potenciaron el sabor. “La persona que inventó esto tiene todo mi amor incondicional”, aseguró en tono divertido mientras mostraba cómo quedaban doradas y crocantes después de freírlas.
Qué ingredientes se necesitan para hacer torta fritas sin gluten
- 350 ml de leche tibia
- 1 huevo
- 5 cucharadas de aceite neutro
- Ralladura de mandarina (o de naranja/limón)
- 1 cucharada de miel (podés usar azúcar en su lugar)
- Azúcar impalpable para espolvorear
- Grasa para freír
Paso a paso, cómo preparar torta fritas sin gluten
- En un bowl, colocá la premezcla junto con la leche tibia, el huevo, el aceite y la miel.
- Sumá la ralladura de mandarina para darle aroma y mezclá hasta formar una masa suave.
- Tapá y dejá reposar unos minutos mientras calentás la grasa para freír.
- Estirá la masa sobre la mesada enharinada (con premezcla sin gluten) y cortá en círculos.
- Realizá un pequeño corte en el centro de cada torta frita para que se cocinen bien.
- Freí en grasa caliente hasta que estén doradas de ambos lados.
- Retirá sobre papel absorbente y espolvoreá con azúcar impalpable antes de servir.
Perfectas para un día de lluvia, para acompañar unos mates o para compartir en familia, estas torta fritas llegan para demostrar que lo rico también puede ser inclusivo.