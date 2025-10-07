Vía Gourmet / Recetas

Cómo hacer scones de queso saborizados: receta fácil, ideal para la merienda

Doraditos, con mucho queso y ese aroma irresistible que llena la cocina, estos scones caseros se volvieron virales en TikTok.

7 de octubre de 2025

Cómo hacer scones de queso saborizados: receta fácil, ideal para la merienda
Scones de queso ideales para los mates de la tarde.

La receta la compartió Melanie (@melanie.cocina) y ya cosechó miles de likes. En su video, muestra el paso a paso para preparar scones salados con textura tierna por dentro y crocante por fuera. “Díganme si no es la mejor combinación: el mate con unos scones de queso”, dice mientras los saca del horno y los pincela con una mezcla de huevo, leche y un toque de pesto.

Lo mejor es que podés personalizarlos a tu gusto: con quesos distintos, semillas o hierbas. En pocos minutos, tenés una opción casera, económica y mil veces más rica que cualquier snack comprado.

Estos scones son muy fáciles de hacer.
Estos scones son muy fáciles de hacer.

Qué ingredientes se necesitan para hacer los scones de queso saborizados

  • 400 g de harina 0000
  • 2 cucharaditas de polvo de hornear
  • 120 cc de leche
  • 100 g de manteca fría
  • 200 g de queso semiduro (Gouda, Sardo o el que prefieras)
  • Sal y pimienta a gusto
  • 1 huevo (para pincelar)

💡 Tip: si tenés pesto o hierbas frescas, podés usarlas para saborizar los scones antes de hornear. Le dan un toque espectacular.

Así quedan los scones de queso.
Así quedan los scones de queso.

Paso a paso, cómo preparar los scones de queso saborizados

  1. En la mesada, colocá la harina y hacé un hueco en el centro.
  2. Agregá la manteca fría cortada en cubos, sal y pimienta. Formá un arenado con las manos o un cornet.
  3. Sumá la leche y el queso rallado. Integrá sin amasar, solo uniendo la masa.
  4. Formá un bollito y dejalo descansar 10 minutos.
  5. Estirá la masa con palote, sin dejarla muy fina. Cortá con molde o cuchillo.
  6. Pincelá con la mezcla de huevo y leche, y si querés, agregá un poco de pesto.
  7. Llevá al horno precalentado a 180 °C durante 20 minutos, hasta que estén dorados.

El resultado: scones esponjosos, con costrita crocante y sabor intenso a queso. Perfectos para una tarde de mates o para compartir en cualquier picada.

