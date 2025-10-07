Cómo hacer scones de queso saborizados: receta fácil, ideal para la merienda

La receta la compartió Melanie (@melanie.cocina) y ya cosechó miles de likes. En su video, muestra el paso a paso para preparar scones salados con textura tierna por dentro y crocante por fuera. “Díganme si no es la mejor combinación: el mate con unos scones de queso”, dice mientras los saca del horno y los pincela con una mezcla de huevo, leche y un toque de pesto.

Lo mejor es que podés personalizarlos a tu gusto: con quesos distintos, semillas o hierbas. En pocos minutos, tenés una opción casera, económica y mil veces más rica que cualquier snack comprado.

Estos scones son muy fáciles de hacer.

Qué ingredientes se necesitan para hacer los scones de queso saborizados

400 g de harina 0000

2 cucharaditas de polvo de hornear

120 cc de leche

100 g de manteca fría

200 g de queso semiduro (Gouda, Sardo o el que prefieras)

Sal y pimienta a gusto

1 huevo (para pincelar)

💡 Tip: si tenés pesto o hierbas frescas, podés usarlas para saborizar los scones antes de hornear. Le dan un toque espectacular.

Así quedan los scones de queso.

Paso a paso, cómo preparar los scones de queso saborizados

En la mesada, colocá la harina y hacé un hueco en el centro. Agregá la manteca fría cortada en cubos, sal y pimienta. Formá un arenado con las manos o un cornet. Sumá la leche y el queso rallado. Integrá sin amasar, solo uniendo la masa. Formá un bollito y dejalo descansar 10 minutos. Estirá la masa con palote, sin dejarla muy fina. Cortá con molde o cuchillo. Pincelá con la mezcla de huevo y leche, y si querés, agregá un poco de pesto. Llevá al horno precalentado a 180 °C durante 20 minutos, hasta que estén dorados.

El resultado: scones esponjosos, con costrita crocante y sabor intenso a queso. Perfectos para una tarde de mates o para compartir en cualquier picada.