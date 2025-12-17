Cómo hacer sandía rellena: la receta de tragos con y sin alcohol para brindar en estas Fiestas

Cuando el termómetro no da tregua y la mesa de las Fiestas pide algo liviano, la sandía aparece como la gran aliada. Dulce, jugosa y bien veraniega, se transforma en la base perfecta para un trago rendidor que se hace en minutos y alcanza para muchos.

La llamada “sandía loca” se volvió viral en redes por una razón muy simple: es práctica, llamativa y se adapta a todos los públicos. Podés hacerla con alcohol o sin, servirla como ponche o directamente tomarla con sorbete desde la cáscara. Todo vale cuando el objetivo es refrescar y pasarla bien.

Este trago es ideal para compartir en familia.

Gastón GBG, creador de la receta que circula en TikTok, le suma humor y cero solemnidad. “Tengamos la fiesta en paz”, dice, y propone este trago como solución diplomática para evitar discusiones familiares. La clave está en que cada uno decide cuán intensa quiere la bebida.

Qué ingredientes se necesitan para hacer el trago de sandía

1 sandía grande y madura

1 taza de jugo de limón

Hielo, cantidad necesaria

Bebida alcohólica a elección, cantidad necesaria

Azúcar, opcional y a gusto

Así queda el trago de sandía.

Paso a paso, cómo preparar el trago de sandía

Lavá bien la sandía por fuera antes de empezar. Cortá apenas la base para que se mantenga parada y luego hacé una tapa en la parte superior. Vaciá toda la pulpa con una cuchara y colocala en una licuadora. Licuá la sandía con semillas incluidas hasta lograr una textura bien líquida. Volvé a colocar el jugo dentro de la sandía vacía. Agregá el jugo de limón, hielo y azúcar si querés un perfil más dulce. Sumá la bebida alcohólica elegida según el gusto de los invitados. Mezclá bien y serví directamente desde la sandía o en vasos individuales.

Podés presentarlo como un gran ponche para que cada uno se sirva o ponerle un sorbete y convertirla en una cantimplora gigante. También queda perfecto si lo acompañás con rodajas de limón o hojas de menta para sumar aroma.