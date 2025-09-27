Cómo hacer riquísimos rosquitos de anís: la receta ideal para disfrutar en la merienda

La merienda es uno de los momentos favoritos de grandes y chicos. Esta hora del día es ideal para disfrutar de un momento de tranquilidad, en familia, con amigos o a solas, pero lo que no puede faltar es una buena compañía para el paladar. Esta receta de rosquitos es la opción perfecta para disfrutar con mate, café o té a la tarde.

Con pocos ingredientes y listos en pocos minutos, los rosquitos de anís son la mejor opción para la merienda. La receta de la creadora de contenido @soyceliaconoet de TikTok es tan fácil que cualquiera lo puede hacer. Además, no llevan ni gluten ni lácteos por lo que es apta para veganos y celíacos.

Cómo hacer los mejores rosquitos de anís: la receta ideal para disfrutar en la merienda

Ingredientes

200 gr de harina

1 huevo

1/2 cdita de polvo de hornear

50 cc de agua

25 gr de azúcar

1 cda de anís

Aceite

Preparación paso a paso de rosquitos de anís

En primer lugar hay que colocar en un bowl la harina sin gluten o premezcla (que se puede conseguir en dietéticas o supermercados), aunque también se puede utilizar harina de trigo. A esto sumarle el azúcar, el polvo de hornear, una cucharada de anís (aunque se puede reemplazar por ralladura de naranja, limón o hasta esencia de vainilla) que le va a dar un toque único de sabor. Mezclar hasta integrar los ingredientes secos. A continuación agregarle un huevo y el agua. Integrar todo con ayuda de una espátula y luego amasar con las manos hasta conseguir una masa tierna y suave. Colocar la masa sobre la mesada y seguir amasando para terminar de integrar todos los ingredientes. Separar en pequeñas porciones y hacer pequeños chorizos. Doblarlos y darle forma de rosquita. Una vez que estén todos los rosquitos preparados llevarlos a aceite hirviendo y freírlos durante unos minutos hasta que estén bien dorados por fuera.

¡Y listo! En menos de 15 minutos ya están listos estos riquísimos rosquitos de anís para disfrutar en la merienda.

Tip: para quienes buscan una opción más saludable también se pueden hacer al horno.