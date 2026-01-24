Vía Gourmet / Recetas

Cómo hacer pinchos de carne a la italiana: la receta de Donato de Santis más fácil de preparar

Jugosos por dentro, crocantes por fuera y con un giro bien tano, estos pinchos de carne son puro sabor.

Shaiel Teran Velazquez
24 de enero de 2026,

El reconocido chef italiano compartió la receta en sus redes.

Cuando Donato de Santis se mete en la cocina, no hay medias tintas. Su forma de cocinar mezcla técnica, productos nobles y ese ADN italiano que transforma cualquier plato en algo memorable. Esta vez, el chef sorprendió con unos pinchos de carne a la italiana que salen del molde clásico y apuestan por capas, picantes y salsas bien intensas.

La receta combina carne picada, salchicha de cerdo y ’nduja calabresa, un embutido típico del sur de Italia que aporta picor y profundidad. Todo se arma en capas con piadina, se hornea y se termina con dos salsas que elevan el conjunto. El resultado es un plato ideal para compartir, perfecto para una juntada o una comida distinta sin irse a lo complicado.

Así quedan los pinchos de carne.
Qué ingredientes se necesitan para hacer pinchos de carne a la italiana

  • Carne picada
  • Salchichas de cerdo
  • ’Nduja calabresa
  • Queso tipo Philadelphia
  • Sal
  • Grasa o materia grasa, c/n
  • Piadina (pan plano italiano)

Para la primera salsa

  • Tomate
  • Cebolla frita
  • Mayonesa

Para la salsa final

  • Mayonesa
  • Mostaza
  • Ketchup
  • Un poco de la salsa de tomate anterior
Estos pinchos se acompañan con una rica salsa.
Paso a paso, cómo preparar los pinchos de Donato de Santis

  1. Colocá en un bowl la carne picada junto con la carne de las salchichas.
  2. Sumá la ’nduja calabresa, una pizca de sal, el queso Philadelphia y un poco de grasa.
  3. Mezclá bien hasta lograr una masa homogénea y bien sabrosa.
  4. Sobre una superficie plana, armá capas alternando piadina y carne, hasta formar un bloque compacto.
  5. Presioná suavemente para que mantenga la forma.
  6. Cortá en porciones y atravesá cada una con un fierro o pincho metálico.
  7. Llevá los pinchos al horno hasta que empiecen a dorarse.
  8. Mientras tanto, licuá tomate, cebolla frita y mayonesa para la primera salsa.
  9. Cubrí los pinchos con esta salsa y devolvelos al horno hasta que queden bien crocantes.
  10. Para la salsa final, mezclá mayonesa, mostaza, ketchup y un poco de la salsa de tomate.

El cierre es puro disfrute. Los pinchos salen dorados, con una textura crocante por fuera y un interior jugoso, lleno de sabor. La combinación de salsas aporta equilibrio y ese toque adictivo que hace que quieras repetir.

