Cómo hacer pinchos de carne a la italiana: la receta de Donato de Santis más fácil de preparar

Cuando Donato de Santis se mete en la cocina, no hay medias tintas. Su forma de cocinar mezcla técnica, productos nobles y ese ADN italiano que transforma cualquier plato en algo memorable. Esta vez, el chef sorprendió con unos pinchos de carne a la italiana que salen del molde clásico y apuestan por capas, picantes y salsas bien intensas.
La receta combina carne picada, salchicha de cerdo y ’nduja calabresa, un embutido típico del sur de Italia que aporta picor y profundidad. Todo se arma en capas con piadina, se hornea y se termina con dos salsas que elevan el conjunto. El resultado es un plato ideal para compartir, perfecto para una juntada o una comida distinta sin irse a lo complicado.
Qué ingredientes se necesitan para hacer pinchos de carne a la italiana
- Carne picada
- Salchichas de cerdo
- ’Nduja calabresa
- Queso tipo Philadelphia
- Sal
- Grasa o materia grasa, c/n
- Piadina (pan plano italiano)
Para la primera salsa
- Tomate
- Cebolla frita
- Mayonesa
Para la salsa final
- Mayonesa
- Mostaza
- Ketchup
- Un poco de la salsa de tomate anterior
Paso a paso, cómo preparar los pinchos de Donato de Santis
- Colocá en un bowl la carne picada junto con la carne de las salchichas.
- Sumá la ’nduja calabresa, una pizca de sal, el queso Philadelphia y un poco de grasa.
- Mezclá bien hasta lograr una masa homogénea y bien sabrosa.
- Sobre una superficie plana, armá capas alternando piadina y carne, hasta formar un bloque compacto.
- Presioná suavemente para que mantenga la forma.
- Cortá en porciones y atravesá cada una con un fierro o pincho metálico.
- Llevá los pinchos al horno hasta que empiecen a dorarse.
- Mientras tanto, licuá tomate, cebolla frita y mayonesa para la primera salsa.
- Cubrí los pinchos con esta salsa y devolvelos al horno hasta que queden bien crocantes.
- Para la salsa final, mezclá mayonesa, mostaza, ketchup y un poco de la salsa de tomate.
El cierre es puro disfrute. Los pinchos salen dorados, con una textura crocante por fuera y un interior jugoso, lleno de sabor. La combinación de salsas aporta equilibrio y ese toque adictivo que hace que quieras repetir.