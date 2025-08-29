Cómo hacer pepas de membrillo con harina integral: receta saludable para la merienda

Hacer galletitas caseras se volvió tendencia en redes sociales y cada vez son más los que buscan opciones rápidas y saludables. Las pepas, ese clásico de panadería que nunca pasa de moda, ahora tienen su versión con avena y harina integral, perfectas para quienes quieren darse un gusto sin culpa.

La receta fue compartida por la creadora de contenido Ro Margosa en TikTok, donde mostró lo fácil que es preparar estas pepas con ingredientes simples y al alcance de cualquier cocina.

Pepas saludables para las meriendas.

Qué ingredientes se necesitan para hacer las pepas de avena

1 taza de avena instantánea

½ taza de harina integral

1 huevo

4 cdas de aceite de coco

4 cdas de azúcar mascabo (ajustar a gusto)

Ralladura de ½ limón (se puede reemplazar por naranja o el cítrico que prefieras)

1 cda de esencia de vainilla

1 cda de polvo para hornear

Membrillo c/n (también sirve mermelada)

Así quedan por dentro las pepas.

Paso a paso, cómo preparar las pepas de avena

En un bowl, mezclar el huevo, la esencia de vainilla, el aceite de coco y la ralladura de limón. Agregar el azúcar y revolver bien. Incorporar la avena junto con la harina integral y volver a mezclar. Dejar reposar la preparación durante 15 minutos. Precalentar el horno y aceitar una placa. Cortar el membrillo en cubos pequeños. Formar las pepas con la masa y colocarlas en la fuente. Con un dedo, hacer un hueco en el centro de cada una y colocar el membrillo. Hornear a temperatura media por 10 minutos, pasando los últimos segundos a la parte baja del horno para dorarlas. Dejar enfriar antes de servir.

En menos de media hora vas a tener listas unas pepas caseras, sanas y con todo el sabor de lo casero. Una receta ideal para los que buscan algo dulce, fácil y con un plus nutritivo.