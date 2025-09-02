Cómo hacer pastel de papa y que quede bien gratinado: receta ideal para el frío

Si hay un plato que atraviesa generaciones en la cocina argentina, ese es el pastel de papa. Económico, sabroso y perfecto para compartir, se convirtió en un verdadero comodín para resolver la cena. Ahora, una receta que circula en TikTok le da un giro gourmet con ingredientes fáciles de conseguir y un paso a paso bien claro.

La preparación fue compartida por Fer Gigliello, quien acumuló más de 16 mil likes con su versión. La publicación rápidamente despertó comentarios de usuarios que recordaron sus propias versiones familiares.

Así queda el pastel de papas.

Qué ingredientes se necesitan para hacer el pastel de papa

Para el puré:

700 g de papa

20 g de manteca

Condimentos a gusto (ajo en polvo, sal, pimienta, nuez moscada)

Para el relleno:

3 cebollas

1 morrón

4 ramitas de cebolla de verdeo

750 g de carne (bola de lomo o similar)

3 huevos

100 g de aceitunas verdes descarozadas

Aceite de oliva c/n

Opcional: 200 g de queso fresco o muzzarella

Este pastel de papas tiene un toque gourmet.

Paso a paso, cómo preparar el pastel de papa con un toque gourmet

Cortar las papas en cubos y hervirlas en agua con sal. Desgrasar la carne y cortarla en cubos muy pequeños. Picar cebolla, morrón y la parte blanca de la cebolla de verdeo. Reservar la parte verde del verdeo en otro recipiente. Cortar las aceitunas en rodajas. Hacer el puré con papa, manteca, leche y condimentos. Reservar. En una sartén, saltear las verduras con aceite de oliva. Cuando la cebolla esté transparente, sumar la carne, salpimentar y cocinar hasta que cambie de color. Fuera del fuego, agregar la parte verde del verdeo, las aceitunas y los huevos hervidos picados. En una fuente, armar capas de puré, relleno y queso, repitiendo hasta terminar. Llevar al horno hasta gratinar y dorar.

En pocos pasos, este clásico de la cocina criolla se transforma en un plato digno de restaurante, pero sin complicaciones. Una receta que combina tradición y un toque gourmet, ideal para darle calor a la mesa.