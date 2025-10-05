Cómo hacer pan nube en sartén: receta fácil y rápida sin horno ni harina

El pan nube es una de las recetas más populares del último tiempo. Esta opción se ha vuelto una moda entre quienes llevan una vida saludable y siguen dietas bajas en carbohidratos. Acá, el paso a paso de esta receta muy fácil y rápida.
Una de las principales características del pan nube es su textura aireada, sin harina y con un sabor neutro que combina con todo y se adapta a diferentes comidas. Esta receta es muy fácil de preparar sin necesidad de prender el horno, ya que se hace en sartén de forma práctica y rápida.
Receta de pan nube en sartén, sin horno ni harina
Esta preparación del pan nube se volvió una tendencia en redes sociales como una alternativa ligera y versátil, perfecta para quienes buscan reemplazar al pan tradicional de harina de trigo en desayunos o meriendas. Receta paso a paso para prepararlo en casa.
Ingredientes:
- 2 huevos
- 2 cucharadas de queso crema
- 1/2 cucharadita de polvo de hornear
- Una pizca de sal
Paso a paso:
- Separar claras y yemas.
- Batir las claras con el polvo de hornear hasta lograr un punto firme.
- Mezclar las yemas con el queso crema y la sal.
- Incorpora las claras con movimientos envolventes para no perder aire.
- Colocar porciones de la mezcla en una sartén apenas engrasada y cocinar a fuego bajo hasta dorar de ambos lados.
¡Listo! En pocos minutos vas a tener un pan liviano, suave y esponjoso para usar como base para sándwiches o acompañar con lo que más te guste.
Esta opción, baja en carbohidratos y liviana, es ideal para quienes buscan reducir el consumo de harinas y gluten. Al estar hecho de huevos y queso crema, el pan nube aporta proteínas y grasas saludables, con muy pocos carbohidratos.
Cada porción tiene entre 35 y 40 calorías, lo que lo convierte en una alternativa ligera, saciante y versátil. Se puede disfrutar dulce o salado, adaptándose a cualquier comida del día.