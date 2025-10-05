El pan nube es una de las recetas más populares del último tiempo. Esta opción se ha vuelto una moda entre quienes llevan una vida saludable y siguen dietas bajas en carbohidratos. Acá, el paso a paso de esta receta muy fácil y rápida.

Una de las principales características del pan nube es su textura aireada, sin harina y con un sabor neutro que combina con todo y se adapta a diferentes comidas. Esta receta es muy fácil de preparar sin necesidad de prender el horno, ya que se hace en sartén de forma práctica y rápida.

Cómo hacer pan nube en sartén: receta fácil y rápida sin horno ni harina

Esta preparación del pan nube se volvió una tendencia en redes sociales como una alternativa ligera y versátil, perfecta para quienes buscan reemplazar al pan tradicional de harina de trigo en desayunos o meriendas. Receta paso a paso para prepararlo en casa.

Así queda el pan nube por dentro.

Ingredientes:

2 huevos

2 cucharadas de queso crema

1/2 cucharadita de polvo de hornear

Una pizca de sal

Paso a paso:

Separar claras y yemas. Batir las claras con el polvo de hornear hasta lograr un punto firme. Mezclar las yemas con el queso crema y la sal. Incorpora las claras con movimientos envolventes para no perder aire. Colocar porciones de la mezcla en una sartén apenas engrasada y cocinar a fuego bajo hasta dorar de ambos lados.

¡Listo! En pocos minutos vas a tener un pan liviano, suave y esponjoso para usar como base para sándwiches o acompañar con lo que más te guste.

Esta opción, baja en carbohidratos y liviana, es ideal para quienes buscan reducir el consumo de harinas y gluten. Al estar hecho de huevos y queso crema, el pan nube aporta proteínas y grasas saludables, con muy pocos carbohidratos.

Cada porción tiene entre 35 y 40 calorías, lo que lo convierte en una alternativa ligera, saciante y versátil. Se puede disfrutar dulce o salado, adaptándose a cualquier comida del día.