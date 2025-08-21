Cómo hacer pan de avena: receta fácil y rápida con solo 4 ingredientes

El pan de avena casero es una de esas opciones que combinan practicidad y sabor. La receta, compartida en TikTok por la cuenta @nutriendonos.cp, se volvió viral por su simpleza y por ser una alternativa más liviana al pan tradicional. Con apenas cuatro ingredientes básicos, se pueden preparar pequeños pancitos ideales para acompañar con queso, mermelada o hasta para improvisar un sándwich.

Además, lo que lo hace tan atractivo es que no requiere horno: basta con una sartén para tenerlos listos en pocos minutos.

Este pan es muy fácil de hacer.

Qué ingredientes se necesitan para hacer el pan de avena

1 huevo

4 cucharadas de avena

1 cucharadita de polvo para hornear

1 cucharada de queso crema

Opcional mix de semillas

Así queda el pan por dentro.

Paso a paso, cómo preparar el pan de avena en sartén

En un bowl, colocá el huevo, la avena, el polvo de hornear y el queso crema. Mezclá bien hasta integrar todos los ingredientes y formar una mezcla homogénea. En una sartén antiadherente, verté porciones de la mezcla. Si tenés aros de silicona, usalos para darles mejor forma. Agregá semillas por encima si querés sumar textura y sabor. Tapá la sartén y cociná a fuego bajo unos minutos. Dales vuelta y dejalos dorar del otro lado. Servilos tibios y acompañalos con lo que más te guste.

Este pan exprés se convirtió en un favorito de quienes buscan recetas fáciles y nutritivas. Y lo mejor: podés hacerlo en cualquier momento sin necesidad de amasar ni esperar levado.