Cómo hacer pan de avena: receta fácil y rápida con solo 4 ingredientes

El pan de avena casero es una de esas opciones que combinan practicidad y sabor. La receta, compartida en TikTok por la cuenta @nutriendonos.cp, se volvió viral por su simpleza y por ser una alternativa más liviana al pan tradicional. Con apenas cuatro ingredientes básicos, se pueden preparar pequeños pancitos ideales para acompañar con queso, mermelada o hasta para improvisar un sándwich.
Además, lo que lo hace tan atractivo es que no requiere horno: basta con una sartén para tenerlos listos en pocos minutos.
Qué ingredientes se necesitan para hacer el pan de avena
- 1 huevo
- 4 cucharadas de avena
- 1 cucharadita de polvo para hornear
- 1 cucharada de queso crema
- Opcional mix de semillas
Paso a paso, cómo preparar el pan de avena en sartén
- En un bowl, colocá el huevo, la avena, el polvo de hornear y el queso crema.
- Mezclá bien hasta integrar todos los ingredientes y formar una mezcla homogénea.
- En una sartén antiadherente, verté porciones de la mezcla. Si tenés aros de silicona, usalos para darles mejor forma.
- Agregá semillas por encima si querés sumar textura y sabor.
- Tapá la sartén y cociná a fuego bajo unos minutos.
- Dales vuelta y dejalos dorar del otro lado.
- Servilos tibios y acompañalos con lo que más te guste.
Este pan exprés se convirtió en un favorito de quienes buscan recetas fáciles y nutritivas. Y lo mejor: podés hacerlo en cualquier momento sin necesidad de amasar ni esperar levado.