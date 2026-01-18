Cómo hacer palitos helados caseros: la receta con 3 ingredientes que te va a salvar este verano

Cuando el termómetro se dispara, las recetas simples y bien frescas se vuelven protagonistas. En ese contexto, estos palitos helados caseros explotaron en TikTok y no es casualidad: se hacen con pocos ingredientes, no requieren cocción y se adaptan a todos los gustos. La creadora Julieta, desde su cuenta @casi.recetas, los compartió como una solución práctica para los días de calor intenso y rápidamente se volvieron virales.
La clave está en la versatilidad. Con una misma idea base podés armar versiones más livianas o más golosas, según el antojo del día. Además, no necesitás máquinas especiales ni técnicas complicadas: con una procesadora, moldes y un poco de freezer alcanza. Son ideales para preparar en cantidad y resolver postres, meriendas o ataques dulces sin culpa.
Qué ingredientes se necesitan para hacer palitos helados caseros
Para una tanda de aproximadamente 3 palitos por sabor:
Opción frutos rojos
- 200 g de frutos rojos congelados
- 300 g de yogur griego
- 200 g de chocolate blanco
Opción dulce de leche
- 200 ml de crema de leche
- 2 cucharadas de dulce de leche repostero
- 200 g de chocolate amargo o semiamargo
Paso a paso, cómo preparar los palitos helados
- Colocá en la procesadora los frutos rojos congelados junto con el yogur griego.
- Procesá hasta obtener una mezcla bien lisa.
- Volcá la preparación en moldes para helado y agregá los palitos.
- Llevá al freezer hasta que estén completamente congelados.
- Si querés, derretí el chocolate blanco y bañá los palitos ya congelados.
Para la versión más cremosa:
- Batí la crema de leche hasta medio punto.
- Sumá el dulce de leche repostero y seguí batiendo con cuidado.
- Agregá el chocolate amargo derretido y mezclá apenas para lograr un efecto granizado.
- Pasá a los moldes, colocá los palitos y llevá al freezer.
- Una vez firmes, podés bañarlos en más chocolate derretido.
El resultado son palitos helados caseros, frescos y con sabor real.