Cómo hacer palitos helados caseros: la receta con 3 ingredientes que te va a salvar este verano

Cuando el termómetro se dispara, las recetas simples y bien frescas se vuelven protagonistas. En ese contexto, estos palitos helados caseros explotaron en TikTok y no es casualidad: se hacen con pocos ingredientes, no requieren cocción y se adaptan a todos los gustos. La creadora Julieta, desde su cuenta @casi.recetas, los compartió como una solución práctica para los días de calor intenso y rápidamente se volvieron virales.

La clave está en la versatilidad. Con una misma idea base podés armar versiones más livianas o más golosas, según el antojo del día. Además, no necesitás máquinas especiales ni técnicas complicadas: con una procesadora, moldes y un poco de freezer alcanza. Son ideales para preparar en cantidad y resolver postres, meriendas o ataques dulces sin culpa.

Así quedan los helados por dentro.

Qué ingredientes se necesitan para hacer palitos helados caseros

Para una tanda de aproximadamente 3 palitos por sabor:

Opción frutos rojos

200 g de frutos rojos congelados

300 g de yogur griego

200 g de chocolate blanco

Opción dulce de leche

200 ml de crema de leche

2 cucharadas de dulce de leche repostero

200 g de chocolate amargo o semiamargo

En simples pasos, podés tener helados dignos de una heladería en casa.

Paso a paso, cómo preparar los palitos helados

Colocá en la procesadora los frutos rojos congelados junto con el yogur griego. Procesá hasta obtener una mezcla bien lisa. Volcá la preparación en moldes para helado y agregá los palitos. Llevá al freezer hasta que estén completamente congelados. Si querés, derretí el chocolate blanco y bañá los palitos ya congelados.

Para la versión más cremosa:

Batí la crema de leche hasta medio punto. Sumá el dulce de leche repostero y seguí batiendo con cuidado. Agregá el chocolate amargo derretido y mezclá apenas para lograr un efecto granizado. Pasá a los moldes, colocá los palitos y llevá al freezer. Una vez firmes, podés bañarlos en más chocolate derretido.

El resultado son palitos helados caseros, frescos y con sabor real.