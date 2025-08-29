Cómo hacer ñoquis de polenta: la receta que te va a salvar este 29

Como cada 29, los ñoquis son el plato que no puede faltar en la mesa de los argentinos. Esta receta ya se volvió un clásico, pero como es fin de mes muchos buscan una opción económica y fácil de preparar. Acá una receta con muy pocos ingredientes y muy fácil de hacer en pocos minutos.

La receta de ñoquis de polenta para este 29 es una buena alternativa a los de papa ya que su cocción es mucho más sencilla y también económica. Además, este plato se puede servir con diversas salsas a elección de cada comensal.

Esta es la forma más fácil de hacer ñoquis.

Los ñoquis son un plato típico y en Argentina cada día 29 de cada mes se acostumbra a comer esta riquísima comida. Cómo hacer esta versión fácil, económica y rápida de ñoquis de polenta en muy pocos pasos y con ingredientes fáciles de conseguir.

Ingredientes para hacer ñoquis de polenta

El truco para preparar los mejores ñoquis de polenta está en sus ingredientes.

350 gramos Polenta

150 gramos Harina 0000

Sal

Nuez moscada

Polvo de hornear

1 Huevo

Paso a paso, cómo preparar estos ñoquis de polenta

Primero deberemos tomar un recipiente. Allí colocar los 350 gramos de polenta ya cocida, sumar el huevo, condimentar con sal y pimienta. Agregar la nuez moscada a gusto y sumar el polvo de hornear. Revolver muy bien, hasta que todos los ingredientes queden muy bien integrados Luego sumar los 150 gramos de harina y mezclar hasta formar una masa. Tomar la masa y comenzar a amasar, formar las diferentes tiras con la masa y luego ir cortándolos en pequeños trozos y de esta forma tendremos ya los ñoquis preparados. Llevarlos a una cacerola con agua hirviendo y colocarlos allí. Cuando comiencen a flotar retirarlos.

De esta forma ya estarán listos para servir en la mesa. Se puede acompañar con salsa de tomate o salsa blanca.