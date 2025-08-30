Vía Gourmet / Recetas

Cómo hacer medialunas saladas y de queso: la receta exprés de Jimena Monteverde que te salva la merienda

La famosa chef mostró el paso a paso para hacer este clásico en casa.

Magdalena Rodríguez Castro
Magdalena Rodríguez Castro

30 de agosto de 2025,

Jimena Monteverde es una de las cocineras más populares de los medios de comunicación. La famosa chef logró conquistar al público con su simpatía, recetas fáciles y su talento culinario. Pero no solo eso, sino que en su perfil de Instagram también muestra sus tips de cocina y preparaciones para animarse a cocinar en casa.

Las facturas o las medialunas son un clásico que no falta nunca en las reuniones familiares o con amigos. Además, se puede comer con mates o cualquier infusión. Si bien parece que tiene una receta complicada o son difíciles de realizar, pero hay opciones prácticas para cocinar en casa.

Jimena Monteverde mostró su receta exprés para hacer medialunas saladas con queso, el ingrediente especial que les gusta a todos. Esta es una opción que surge de otra preparación y te va a salvar en las reuniones.

Cómo hacer las medialunas caseras, saladas y con queso de Jimena Monteverde: una receta súper rápida

Ingredientes:

  • 2 tapas de pascualina
  • 250 g de queso pategrás rallado
  • 1 sobre de queso rallado
  • 1 huevo batido
El paso a paso para hacer las medialunas rápidas en casa

  • Primero mezclar en un recipiente los dos tipos de queso. Dejar apartado.
  • Abrir la pascualina, colocar en la mesa y pintar con huevo batido. Arriba esparcir la mezcla de quesos.
  • Cortar la masa en triángulos y enrollar desde la parte más ancha hacia la más fina para dar forma de medialuna.
  • Colocar en una placa para horno, pintar todas con más huevo, y agregar más queso por arriba.
  • Llevar al horno a 180 grados por pocos minutos hasta que estén doradas y el queso quede gratinado. Las dos tapas de pascualina rinden alrededor de 12 medialunas saladas.
  • Una receta fácil, con lo que hay en casa y rica para compartir y salir de apuro en pocos minutos.

