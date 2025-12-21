Cómo hacer masa de pionono con la fórmula 444: la receta infalible para las Fiestas

Este pionono es un clásico que no puede faltar en las mesas navideñas. Con solo cuatro ingredientes en la base y un toque de creatividad, podés sorprender a tus invitados con un postre delicioso, fácil de hacer y, lo mejor de todo, económico.
Con la fórmula infalible de Paula (@recetasdeliciosasdepaula en TikTok), este pionono se arma rápidamente y no requiere de mucha experiencia. La clave está en la combinación exacta de los ingredientes y en no sobrepasar el tiempo de cocción, para que quede perfectamente esponjoso.
Qué ingredientes se necesitan para hacer el pionono 444
- 4 huevos
- 4 cucharadas de azúcar
- 4 cucharadas de harina 0000
- 1 cucharadita de miel
- Esencia de vainilla (a gusto)
- Mezcla antiadherente: 1 cucharada de harina + 1 cucharada de aceite o manteca derretida (Paula usó manteca)
- 300 ml de crema de leche
- Frutillas frescas cortadas
- Merenguitos triturados (opcional, a gusto)
Paso a paso, cómo preparar el pionono 444
- En un bol, mezclá la harina con el aceite o manteca derretida hasta obtener una pasta cremosa. Usala para cubrir la base de la placa (30×40 cm).
- Batí los huevos con el azúcar, la miel y la esencia de vainilla hasta obtener una mezcla espumosa y clara.
- Incorporá la harina tamizada en forma envolvente, cuidando de no batir demasiado.
- Volcá la mezcla en la placa, emparejá la superficie y horneá a 180 °C durante 8–10 minutos, hasta que apenas dore.
- Inmediatamente después de sacar el pionono del horno, desmoldalo sobre un repasador húmedo. Enrollá con el repasador dentro y dejá enfriar para que quede flexible.
- Batí la crema a punto chantilly y reservá.
- Desenrollá el pionono, untá con crema y agregá las frutillas frescas cortadas.
- Con cuidado, enrollá el pionono y cubrilo con más crema por encima.
- Para darle el toque final, decorá con merenguitos triturados y pedacitos de frutilla.