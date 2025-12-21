Vía Gourmet / Recetas

Cómo hacer masa de pionono con la fórmula 444: la receta infalible para las Fiestas

Fácil de preparar, refrescante y con un sabor que encanta. El paso a paso para la masa perfecta para la cena navideña.

Shaiel Teran Velazquez
Shaiel Teran Velazquez

21 de diciembre de 2025,

Cómo hacer masa de pionono con la fórmula 444: la receta infalible para las Fiestas
Cómo hacer masa de pionono con la fórmula 444: la receta infalible para las Fiestas

Este pionono es un clásico que no puede faltar en las mesas navideñas. Con solo cuatro ingredientes en la base y un toque de creatividad, podés sorprender a tus invitados con un postre delicioso, fácil de hacer y, lo mejor de todo, económico.

Con la fórmula infalible de Paula (@recetasdeliciosasdepaula en TikTok), este pionono se arma rápidamente y no requiere de mucha experiencia. La clave está en la combinación exacta de los ingredientes y en no sobrepasar el tiempo de cocción, para que quede perfectamente esponjoso.

Así queda el pionono con esta receta.
Así queda el pionono con esta receta.

Qué ingredientes se necesitan para hacer el pionono 444

  • 4 huevos
  • 4 cucharadas de azúcar
  • 4 cucharadas de harina 0000
  • 1 cucharadita de miel
  • Esencia de vainilla (a gusto)
  • Mezcla antiadherente: 1 cucharada de harina + 1 cucharada de aceite o manteca derretida (Paula usó manteca)
  • 300 ml de crema de leche
  • Frutillas frescas cortadas
  • Merenguitos triturados (opcional, a gusto)
Pionono dulce y casero, súper fácil.
Pionono dulce y casero, súper fácil.

Paso a paso, cómo preparar el pionono 444

  1. En un bol, mezclá la harina con el aceite o manteca derretida hasta obtener una pasta cremosa. Usala para cubrir la base de la placa (30×40 cm).
  2. Batí los huevos con el azúcar, la miel y la esencia de vainilla hasta obtener una mezcla espumosa y clara.
  3. Incorporá la harina tamizada en forma envolvente, cuidando de no batir demasiado.
  4. Volcá la mezcla en la placa, emparejá la superficie y horneá a 180 °C durante 8–10 minutos, hasta que apenas dore.
  5. Inmediatamente después de sacar el pionono del horno, desmoldalo sobre un repasador húmedo. Enrollá con el repasador dentro y dejá enfriar para que quede flexible.
  6. Batí la crema a punto chantilly y reservá.
  7. Desenrollá el pionono, untá con crema y agregá las frutillas frescas cortadas.
  8. Con cuidado, enrollá el pionono y cubrilo con más crema por encima.
  9. Para darle el toque final, decorá con merenguitos triturados y pedacitos de frutilla.

Temas Relacionados

MÁS DE Recetas
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS