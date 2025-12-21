Cómo hacer masa de pionono con la fórmula 444: la receta infalible para las Fiestas

Este pionono es un clásico que no puede faltar en las mesas navideñas. Con solo cuatro ingredientes en la base y un toque de creatividad, podés sorprender a tus invitados con un postre delicioso, fácil de hacer y, lo mejor de todo, económico.

Con la fórmula infalible de Paula (@recetasdeliciosasdepaula en TikTok), este pionono se arma rápidamente y no requiere de mucha experiencia. La clave está en la combinación exacta de los ingredientes y en no sobrepasar el tiempo de cocción, para que quede perfectamente esponjoso.

Así queda el pionono con esta receta.

Qué ingredientes se necesitan para hacer el pionono 444

4 huevos

4 cucharadas de azúcar

4 cucharadas de harina 0000

1 cucharadita de miel

Esencia de vainilla (a gusto)

Mezcla antiadherente: 1 cucharada de harina + 1 cucharada de aceite o manteca derretida (Paula usó manteca)

300 ml de crema de leche

Frutillas frescas cortadas

Merenguitos triturados (opcional, a gusto)

Pionono dulce y casero, súper fácil.

Paso a paso, cómo preparar el pionono 444