Cómo hacer mantecol casero con solo 5 ingredientes: la receta infaltable para la mesa dulce de estas Fiestas

Hay sabores que automáticamente te llevan a diciembre, a la mesa familiar y a las Fiestas. El mantecol es uno de ellos. Presente en casi todas las casas argentinas, es ese bocado dulce que aparece después de la cena y desaparece en minutos. Por eso, cuando surge una versión casera que promete ser fácil, económica y bien fiel al original, se vuelve viral.
Esta receta, compartida por Sabrina Onorato desde su cuenta @sabrina.recetas, se convirtió en un hit porque demuestra que no hace falta ser pastelero ni tener mil ingredientes raros para lograr un mantecol con buena textura y sabor intenso a maní. Con paciencia y siguiendo los pasos, el resultado es un diez.
Qué ingredientes se necesitan para hacer mantecol casero
- 400 g de manteca de maní
- 2 claras de huevo
- 300 g de azúcar
- 2 cucharadas soperas de miel
- Agua, cantidad necesaria
Paso a paso, cómo preparar el mantecol casero
- Colocá el azúcar y la miel en una ollita y cubrí apenas con agua.
- Llevá a fuego medio y cociná hasta lograr un almíbar punto bolita dura.
- Para chequear el punto, sumergí un poco de almíbar en agua fría y formá una bolita firme con los dedos.
- Mientras el almíbar llega al punto, batí las claras a punto firme.
- Volcá el almíbar caliente en forma de hilo sobre las claras, sin dejar de batir.
- Seguí batiendo hasta que la preparación se entibie y quede un merengue brilloso.
- Agregá la manteca de maní con movimientos envolventes.
- Forrá una budinera chica con papel film, volcá la mezcla y presioná bien para evitar aire.
- Llevá a la heladera al menos 12 horas hasta que tome buena consistencia.
- Desmoldá, cortá en porciones y listo.
Este mantecol casero es de esos que probás una vez y repetís todos los años. Porque en Navidad, lo clásico nunca falla, y si es hecho en casa, suma puntos extra.