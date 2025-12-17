Vía Gourmet / Recetas

Cómo hacer mantecol casero con solo 5 ingredientes: la receta infaltable para la mesa dulce de estas Fiestas

El clásico que no puede faltar en la mesa navideña, ahora en versión casera.

Shaiel Teran Velazquez
Shaiel Teran Velazquez

17 de diciembre de 2025,

Hay sabores que automáticamente te llevan a diciembre, a la mesa familiar y a las Fiestas. El mantecol es uno de ellos. Presente en casi todas las casas argentinas, es ese bocado dulce que aparece después de la cena y desaparece en minutos. Por eso, cuando surge una versión casera que promete ser fácil, económica y bien fiel al original, se vuelve viral.

Esta receta, compartida por Sabrina Onorato desde su cuenta @sabrina.recetas, se convirtió en un hit porque demuestra que no hace falta ser pastelero ni tener mil ingredientes raros para lograr un mantecol con buena textura y sabor intenso a maní. Con paciencia y siguiendo los pasos, el resultado es un diez.

Qué ingredientes se necesitan para hacer mantecol casero

  • 400 g de manteca de maní
  • 2 claras de huevo
  • 300 g de azúcar
  • 2 cucharadas soperas de miel
  • Agua, cantidad necesaria
Paso a paso, cómo preparar el mantecol casero

  1. Colocá el azúcar y la miel en una ollita y cubrí apenas con agua.
  2. Llevá a fuego medio y cociná hasta lograr un almíbar punto bolita dura.
  3. Para chequear el punto, sumergí un poco de almíbar en agua fría y formá una bolita firme con los dedos.
  4. Mientras el almíbar llega al punto, batí las claras a punto firme.
  5. Volcá el almíbar caliente en forma de hilo sobre las claras, sin dejar de batir.
  6. Seguí batiendo hasta que la preparación se entibie y quede un merengue brilloso.
  7. Agregá la manteca de maní con movimientos envolventes.
  8. Forrá una budinera chica con papel film, volcá la mezcla y presioná bien para evitar aire.
  9. Llevá a la heladera al menos 12 horas hasta que tome buena consistencia.
  10. Desmoldá, cortá en porciones y listo.

Este mantecol casero es de esos que probás una vez y repetís todos los años. Porque en Navidad, lo clásico nunca falla, y si es hecho en casa, suma puntos extra.

