Cómo hacer mantecol casero con solo 5 ingredientes: la receta infaltable para la mesa dulce de estas Fiestas

Hay sabores que automáticamente te llevan a diciembre, a la mesa familiar y a las Fiestas. El mantecol es uno de ellos. Presente en casi todas las casas argentinas, es ese bocado dulce que aparece después de la cena y desaparece en minutos. Por eso, cuando surge una versión casera que promete ser fácil, económica y bien fiel al original, se vuelve viral.

Esta receta, compartida por Sabrina Onorato desde su cuenta @sabrina.recetas, se convirtió en un hit porque demuestra que no hace falta ser pastelero ni tener mil ingredientes raros para lograr un mantecol con buena textura y sabor intenso a maní. Con paciencia y siguiendo los pasos, el resultado es un diez.

Así queda el postre mantecol casero.

Qué ingredientes se necesitan para hacer mantecol casero

400 g de manteca de maní

2 claras de huevo

300 g de azúcar

2 cucharadas soperas de miel

Agua, cantidad necesaria

La textura del mantecol casero.

Paso a paso, cómo preparar el mantecol casero

Colocá el azúcar y la miel en una ollita y cubrí apenas con agua. Llevá a fuego medio y cociná hasta lograr un almíbar punto bolita dura. Para chequear el punto, sumergí un poco de almíbar en agua fría y formá una bolita firme con los dedos. Mientras el almíbar llega al punto, batí las claras a punto firme. Volcá el almíbar caliente en forma de hilo sobre las claras, sin dejar de batir. Seguí batiendo hasta que la preparación se entibie y quede un merengue brilloso. Agregá la manteca de maní con movimientos envolventes. Forrá una budinera chica con papel film, volcá la mezcla y presioná bien para evitar aire. Llevá a la heladera al menos 12 horas hasta que tome buena consistencia. Desmoldá, cortá en porciones y listo.

Este mantecol casero es de esos que probás una vez y repetís todos los años. Porque en Navidad, lo clásico nunca falla, y si es hecho en casa, suma puntos extra.