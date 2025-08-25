Cómo hacer las arepas típicas de Venezuela: receta paso a paso que no puede fallar

En los últimos años, las arepas se convirtieron en un plato que trasciende fronteras. Aunque su origen está en Venezuela, la receta es tan versátil que se adapta a todos los gustos: desde los rellenos más tradicionales como pollo, carne o queso hasta opciones veggies con palta, hummus o verduras grilladas.

La usuaria Cruzecitta, creadora de contenido en TikTok, compartió su versión básica y rápida para que cualquiera pueda prepararlas en casa. Con apenas cuatro ingredientes y en menos de media hora, este clásico puede convertirse en la estrella de tu próxima comida.

Esta receta es muy sencilla de hacer.

Qué ingredientes se necesitan para hacer arepas típicas de Venezuela

¾ taza de harina PAN (precocida de maíz)

1 taza de agua

1 pizca de sal

Aceite de oliva (para la cocción)

Así quedan las arepas.

Paso a paso, cómo preparar arepas

En un bowl, colocá la harina junto con el agua y empezá a integrar con una cuchara o la mano. Sumá la sal y continuá mezclando hasta obtener una masa suave y sin grumos. Dejá reposar la masa unos minutos para que tome consistencia. Precalentá una sartén a fuego medio-bajo con un chorrito de aceite de oliva. Humedecé las manos, dividí la masa en dos bollos y dale forma de círculos gruesos. Colocá las arepas en la sartén y cociná 8 minutos de cada lado, hasta que estén doradas por fuera y cocidas por dentro. Abrilas al medio y rellená con lo que más te guste: queso, jamón, pollo desmenuzado, palta o vegetales.

Más allá de lo simple que resulta su preparación, lo que enamora de las arepas es su versatilidad. Se pueden comer en el desayuno, en el almuerzo, en la merienda o como cena rápida. Además, son naturalmente libres de gluten porque se hacen con harina de maíz, lo que las convierte en una opción apta para celíacos.