Cómo hacer la mejor ensalada de frutas: la receta fresca que no puede faltar estas Fiestas

Cuando el calor aprieta y la mesa de las Fiestas ya viene cargada, la ensalada de frutas aparece como la opción perfecta. Pero no cualquier versión: esta receta propone un mix equilibrado de cinco frutas, sin azúcar ni limón, y con un truco simple que potencia el sabor y mantiene todo fresco por horas.
La preparación fue compartida por Edgardo Ríos, de la cuenta Mambrunense en TikTok, y rápidamente se ganó un lugar entre las favoritas. El secreto está en dejar que la fruta haga lo suyo y sumar un toque inesperado que realza la dulzura natural sin taparla.
Qué ingredientes se necesitan para hacer la mejor ensalada de frutas
- 3 kg de naranjas
- 1 kg de peras
- 1 kg de manzanas
- 1 kg de duraznos
- 1 kg de bananas
- 2 sobres de jugo en polvo sabor ananá
- 2 litros de agua fría
De manera opcional, podés sumar otras frutas según temporada:
- Frutillas
- Kiwi
- Cerezas
- Ciruelas
Paso a paso, cómo preparar la mejor ensalada de frutas
- Pelá las naranjas quitando las puntas y hacelas a vivo.
- Cortá las naranjas en cubos medianos.
- Pelá las peras y manzanas y cortalas en cubos similares.
- Pelá los duraznos y cortalos en trozos parejos.
- Cortá las bananas en rodajas al final para que mantengan mejor su textura.
- Colocá todas las frutas en un bol grande.
- Prepará el jugo mezclando los 2 litros de agua fría con los sobres de jugo sabor ananá.
- Volcá el líquido sobre la fruta y mezclá con cuidado.
- Llevá la ensalada a la heladera por varias horas, idealmente de un día para el otro.
Esta receta no lleva azúcar ni limón. La explicación es simple: la naranja cumple la función del cítrico y el jugo sabor ananá potencia el dulzor natural sin necesidad de agregados extra.