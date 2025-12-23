Cómo hacer la mejor ensalada de frutas: la receta fresca que no puede faltar estas Fiestas

Cuando el calor aprieta y la mesa de las Fiestas ya viene cargada, la ensalada de frutas aparece como la opción perfecta. Pero no cualquier versión: esta receta propone un mix equilibrado de cinco frutas, sin azúcar ni limón, y con un truco simple que potencia el sabor y mantiene todo fresco por horas.

La preparación fue compartida por Edgardo Ríos, de la cuenta Mambrunense en TikTok, y rápidamente se ganó un lugar entre las favoritas. El secreto está en dejar que la fruta haga lo suyo y sumar un toque inesperado que realza la dulzura natural sin taparla.

La ensalada de frutas es un infaltable de las Fiestas.

Qué ingredientes se necesitan para hacer la mejor ensalada de frutas

3 kg de naranjas

1 kg de peras

1 kg de manzanas

1 kg de duraznos

1 kg de bananas

2 sobres de jugo en polvo sabor ananá

2 litros de agua fría

De manera opcional, podés sumar otras frutas según temporada:

Frutillas

Kiwi

Cerezas

Ciruelas

Edgardo Ríos compartió esta receta en sus redes.

Paso a paso, cómo preparar la mejor ensalada de frutas

Pelá las naranjas quitando las puntas y hacelas a vivo. Cortá las naranjas en cubos medianos. Pelá las peras y manzanas y cortalas en cubos similares. Pelá los duraznos y cortalos en trozos parejos. Cortá las bananas en rodajas al final para que mantengan mejor su textura. Colocá todas las frutas en un bol grande. Prepará el jugo mezclando los 2 litros de agua fría con los sobres de jugo sabor ananá. Volcá el líquido sobre la fruta y mezclá con cuidado. Llevá la ensalada a la heladera por varias horas, idealmente de un día para el otro.

Esta receta no lleva azúcar ni limón. La explicación es simple: la naranja cumple la función del cítrico y el jugo sabor ananá potencia el dulzor natural sin necesidad de agregados extra.